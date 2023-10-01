В Мексике перевернулся грузовик с мигрантами: 10 человек погибли и еще 17 травмированы
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. По меньшей мере 10 кубинских мигрантов погибли и еще 17 получили серьезные ранения в результате аварии перевозившего их грузовика в южном мексиканском штате Чьяпас, Мексика. Об этом сообщил в воскресенье Институт миграции страны, пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Авария произошла вдоль тихоокеанского побережья шоссе Поджиджапан-Тонала в Чьяпасе, распространенным маршрутом, по которому едут мигранты, пересекающие Мексику из Гватемалы, направляясь на север в Соединенные Штаты.
Водитель грузовика Ford, который не рассчитан на перевозку такого количества людей, скрылся с места аварии, говорится в заявлении Национального института миграции.
"По первым данным, водитель превысил скорость, не справился с управлением и перевернулся", - добавили в институте.
Известно, что 17 пострадавших доставлены в больницы и находятся под наблюдением. Погибло 10 человек, среди них один ребенок.
Справочно
Дорожно-транспортные происшествия с участием мигрантов не являются редкостью в Мексике, где многие люди, пересекающие страну в Соединенные Штаты, ездят на несанкционированных и плохо обслуживаемых транспортных средствах.
Напомним
В американском штате Нью-Джерси мужчину арестовали после того, как въехал на своей машине сначала в чужой частный дом, а затем в участок полиции.