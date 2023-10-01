У США чоловік протаранив дільницю поліції на авто

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За даними прокуратури, інцидент стався 20 вересня. 34-річний Джон Харгрівз навмисно в’їхав на позашляховику Toyota SUV у дільницю поліції, а перед цим — врізався у гараж будинку свого знайомого, щоб залякати його.

Він ДТП він вийшов з машини, підняв руки вгору й здався поліції. Станом на 29 вересня він залишався під вартою.

Загалом Харгрівзу пред’явили 10 звинувачень. Його звинуватили в тероризмі, завданні великої шкоди, нападі при обтяжувальних обставинах, крадіжці зі зломом, незаконному зберіганні зброї та хуліганстві.

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