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Після святкування весілля словак без документів перетнув кордон, і опинився в Україні — ДПСУ

Після святкування весілля словак без документів перетнув кордон, і опинився в Україні — ДПСУ

Київ • УНН

 • 418250 перегляди

КИЇВ. 25 вересня. УНН. Прикордонники Чопського загону затримали словака, який випадково прийшов в українське село у прикордонні після святкування весілля у Словаччині. Чоловік не мав при собі жодних документів, і був упевнений що йде до себе додому. Про цей випадок розповіли у Держприкордон службі України, передає УНН.

Цитата

“О пів на п’яту ранку у районі села Паладь Комарівці правоохоронці виявили чоловіка, який прямував зі Словаччини у напрямку України. Затриманий не мав при собі документів та назвався громадянином Словаччини. З’ясувалося, що чоловік вирушив у „подорож“ після святкування весілля друзів у словацькому селі Лекаровце, що поблизу кордону”, — розповіли прикордонники.

Деталі

За незаконний перетин кордону на підпитку на словака склали адмінматеріали.

Чоловік запевняв українських прикордонників, що не планував перетинати кордон. Він просто повертався після святкування весілля до себе додому, однак заблукав. Таким чином опинився в українському селі за 23 кілометри від домівки. Адже пунктів пропуску між його та українським селом, у яке він прийшов, немає.

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Після затримання словака доставили у прикордонний підрозділ для з’ясування обставин та притягнення до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетину кордону. А згодом порушника передали у Словаччину.

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