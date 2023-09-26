Після святкування весілля словак без документів перетнув кордон, і опинився в Україні — ДПСУ

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“О пів на п’яту ранку у районі села Паладь Комарівці правоохоронці виявили чоловіка, який прямував зі Словаччини у напрямку України. Затриманий не мав при собі документів та назвався громадянином Словаччини. З’ясувалося, що чоловік вирушив у „подорож“ після святкування весілля друзів у словацькому селі Лекаровце, що поблизу кордону”, — розповіли прикордонники.

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За незаконний перетин кордону на підпитку на словака склали адмінматеріали.

Чоловік запевняв українських прикордонників, що не планував перетинати кордон. Він просто повертався після святкування весілля до себе додому, однак заблукав. Таким чином опинився в українському селі за 23 кілометри від домівки. Адже пунктів пропуску між його та українським селом, у яке він прийшов, немає.

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Після затримання словака доставили у прикордонний підрозділ для з’ясування обставин та притягнення до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетину кордону. А згодом порушника передали у Словаччину.