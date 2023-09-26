После празднования свадьбы словак без документов пересек границу, и оказался в Украине - ГПСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. Пограничники Чопского отряда задержали словака, который случайно пришел в украинское село в приграничье после празднования свадьбы в Словакии. Мужчина не имел при себе никаких документов, и был уверен, что идет к себе домой. Об этом случае рассказали в Госпогранслужбе Украины, передает УНН.
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“В половине пятого утра в районе села Паладь Комаровцы правоохранители обнаружили мужчину, который шёл из Словакии в направлении Украины. Задержанный не имел при себе документов и назвался гражданином Словакии. Выяснилось, что мужчина отправился в „путешествие“ после празднования свадьбы друзей в словацком селе Лекаровце, что вблизи границы”, — рассказали пограничники.
Детали
За незаконное пересечение границы в нетрезвом состоянии на словака составили админматериалы.
Мужчина уверял украинских пограничников, что не планировал пересекать границу. Он просто возвращался после празднования свадьбы к себе домой, однако заблудился. Таким образом оказался в украинском селе в 23 километрах от дома. Ведь пунктов пропуска между его и украинским селом, в которое он пришел, нет.
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После задержания словака доставили в пограничное подразделение для выяснения обстоятельств и привлечения к административной ответственности за попытку незаконного пересечения границы. А впоследствии нарушителя передали Словакии.