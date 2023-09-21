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Словаччина та Україна домовилися про систему торгівлі зерном замість заборони - Reuters

Словаччина та Україна домовилися про систему торгівлі зерном замість заборони - Reuters

Київ • УНН

 • 415220 перегляди

КИЇВ. 21 вересня. УНН. Міністри сільського господарства Словаччини та України домовилися про створення системи ліцензування торгівлі зерном, що дозволить зняти заборону на імпорт чотирьох українських товарів до Словаччини після створення системи, повідомило міністерство сільського господарства Словаччини у четвер, пише УНН з посиланням на Reuters.

Цитата

"(Міністри) домовилися про створення системи торгівлі зерном, заснованої на видачі та контролі ліцензій", - ідеться в електронному листі словацького міністерства.

"Поки ця система не буде запущена і повністю протестована, заборона на імпорт чотирьох товарів з України залишиться в силі", - сказано у заяві.

Деталі

Україна також погодилася припинити розгляд скарги у СОТ, повідомило, як вказано, словацьке міністерство.

Словацьке міністерство не уточнило, як працюватиме система ліцензування.

Заборона Словаччини на імпорт була затверджена до кінця року.

Доповнення

Словаччина, Польща та Угорщина оголосили про введені на рівні країн обмеження на імпорт українського зерна минулого тижня після того, як Європейська комісія вирішила не продовжувати заборону імпорту до п'яти країн-членів ЄС. Суперечка загострилася після того, як Україна подала скаргу до Світової організації торгівлі (СОТ) з приводу заборон.

Країни, які запроваджують заборони на рівні країн, стверджують, що дешева українська пшениця, призначена в основному для транзиту далі на захід та в порти, завдає шкоди їх внутрішнім ринкам, зауважує видання.

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