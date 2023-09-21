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Словакия и Украина договорились о системе торговли зерном вместо запрета - Reuters

Словакия и Украина договорились о системе торговли зерном вместо запрета - Reuters

Киев • УНН

 • 415219 просмотра

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Министры сельского хозяйства Словакии и Украины договорились о создании системы лицензирования торговли зерном, что позволит снять запрет на импорт четырех украинских товаров в Словакию после создания системы, сообщило министерство сельского хозяйства Словакии в четверг, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Цитата

"(Министры) договорились о создании системы торговли зерном, основанной на выдаче и контроле лицензий", - говорится в электронном письме словацкого министерства.

"Пока эта система не будет запущена и полностью протестирована, запрет на импорт четырех товаров из Украины останется в силе", - сказано в заявлении.

Детали

Украина также согласилась прекратить рассмотрение жалобы в ВТО, сообщило, как указано, словацкое министерство.

Словацкое министерство не уточнило, как будет работать система лицензирования.

Запрет Словакии на импорт был утвержден до конца года.

Дополнение

Словакия, Польша и Венгрия объявили о введенных на уровне стран ограничениях на импорт украинского зерна на прошлой неделе после того, как Европейская комиссия решила не продлевать запрет импорта в пять стран-членов ЕС. Спор обострился после того, как Украина подала жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) по поводу запретов.

Страны, которые вводят запреты на уровне стран, утверждают, что дешевая украинская пшеница, предназначенная в основном для транзита дальше на запад и в порты, наносит ущерб их внутренним рынкам, отмечает издание.

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