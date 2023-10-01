В США мужчина протаранил участок полиции на авто
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. В американском штате Нью-Джерси мужчину арестовали после того, как вьехал на своей машине сначала в чужой частный дом, а затем в участок полиции. Об этом пишет Insider, передает УНН.
Детали
По данным прокуратуры, инцидент произошел 20 сентября. 34-летний Джон Харгривз намеренно въехал на внедорожнике Toyota SUV в участок полиции, а перед этим — врезался в гараж дома своего знакомого, чтобы запугать его.
После ДТП он вышел из машины, поднял руки вверх и сдался полиции. По состоянию на 29 сентября он оставался под стражей.
В общей сложности Харгривзу предъявили 10 обвинений. Его обвинили в терроризме, нанесении крупного ущерба, нападении при отягчающих обстоятельствах, краже со взломом, незаконном хранении оружия и хулиганстве.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: После празднования свадьбы словак без документов пересек границу, и оказался в Украине — ГПСУ