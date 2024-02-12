На пляжі у Мексиці під час аварійної посадки літака з парашутистами загинув чоловік

Літак із чотирма канадськими парашутистами здійснив вимушену посадку на пляжі в штаті Оахака на півдні Мексики в неділю, внаслідок чого загинув 62-річний чоловік, який був на пляжі в цей час, повідомило управління цивільної оборони штату, пише УНН з посиланням на Reuters.

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Літак був змушений приземлитися на густонаселеній ділянці пляжу Бакочо у популярному тихоокеанському курортному місті Пуерто-Ескондідо, ідеться у заяві відомства, де вказано, що дружина жертви, яка була на пляжі разом із ним, не постраждала.

На кадрах із Puerto Global видно, як пошкоджений літак на пляжі врізався у центр порятунку черепах.

У заяві цивільної оборони не наводиться ні подробиць про приземлення, ні особи причетних до нього, зазначивши, що розслідування продовжується. За даними відомства, більше ніхто на пляжі не постраждав.

Ті, хто знаходився на борту літака, у тому числі чотири канадські парашутисти віком від 35 до 60 років і 40-річний мексиканець, були зняті з літака і доставлені на лікування, ідеться в заяві, у якій сказано, що вони знаходяться в стабільному стані.

Губернатор штату Саломон Хара заявив у повідомленні на X, що мобілізуються ресурси для допомоги пораненим, які перебували в літаку.

"Сім'ї загиблого ми надаємо всю необхідну підтримку і супроводжуватимемо перед обличчям непоправної втрати", - сказав він.

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