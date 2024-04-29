Автобус розбився на шосе біля столиці Мексики: 18 загиблих, 32 поранених
Київ • УНН
У результаті аварії автобуса на околиці Мехіко загинуло 18 людей і ще 32 отримали поранення, коли він перекинувся на шосе, прямуючи з Гуанахуато до Чалми.
У результаті аварії автобуса на околиці Мехіко у Мексиці в неділю загинули 18 людей, ще 32 отримали поранення, за даними агентства цивільного захисту штату Мехіко, пише УНН з посиланням на Reuters.
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Аварія сталася в Маліналько в південному регіоні штату Мехіко, який оточує столицю з трьох боків, коли автобус, що прямував із Сан-Луїс-де-ла-Пас у штаті Гуанахуато в центральній Мексиці до заповідника Чалма на південь від Мехіко, перекинувся на шосе.
За даними міністра безпеки штату Мехіко, чотирнадцять людей загинули миттєво, а ще четверо померли пізніше у лікарні.
Місцеві ЗМІ розповсюдили фотографії людей, які роздають воду та ковдри родичам жертв катастрофи. Прокуратури штатів Мехіко та Гуанахуато заявили, що надають допомогу сім'ям загиблих.
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