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Автобус розбився на шосе біля столиці Мексики: 18 загиблих, 32 поранених

Автобус розбився на шосе біля столиці Мексики: 18 загиблих, 32 поранених

Київ • УНН

 • 18453 перегляди

У результаті аварії автобуса на околиці Мехіко загинуло 18 людей і ще 32 отримали поранення, коли він перекинувся на шосе, прямуючи з Гуанахуато до Чалми.

У результаті аварії автобуса на околиці Мехіко у Мексиці в неділю загинули 18 людей, ще 32 отримали поранення, за даними агентства цивільного захисту штату Мехіко, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Аварія сталася в Маліналько в південному регіоні штату Мехіко, який оточує столицю з трьох боків, коли автобус, що прямував із Сан-Луїс-де-ла-Пас у штаті Гуанахуато в центральній Мексиці до заповідника Чалма на південь від Мехіко, перекинувся на шосе.

За даними міністра безпеки штату Мехіко, чотирнадцять людей загинули миттєво, а ще четверо померли пізніше у лікарні.

Місцеві ЗМІ розповсюдили фотографії людей, які роздають воду та ковдри родичам жертв катастрофи. Прокуратури штатів Мехіко та Гуанахуато заявили, що надають допомогу сім'ям загиблих.

На пляжі у Мексиці під час аварійної посадки літака з парашутистами загинув чоловік12.02.24, 18:10 • 22244 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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