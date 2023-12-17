В Мексике 16 человек погибли в результате вооруженного нападения во время рождественской вечеринки

Вооруженные люди напали на рождественскую вечеринку утром в воскресенье, убив 16 человек в городе Сальватьерра в северо-центральном штате Мексики Гуанахуато. Об этом пишет АР со ссылкой на прокуратуру, передает УНН.

Детали

Власти также сообщили о десятках раненых, которых доставили в больницы.

По данным местных СМИ, убийство произошло на фазенде Сан-Хосе-дель-Кармен, которую обычно сдают в аренду для вечеринок. Жертвами являются молодые люди, которые участвовали в праздновании накануне Рождества.

Гуанахуато часто был ареной кровавых боев между картелями.

Гуанахуто сейчас возглавляет список мексиканских штатов с с наибольшим количеством убийств с начала года. Согласно официальным данным там произошло 3029 смертей.

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