Вооруженная стычка в Мехико привела к гибели 11 человек после спора за землю
Киев • УНН
Стычка в Мехико между вооруженными преступниками и жителями города из-за платежных споров привела к гибели 11 человек, в том числе 8 предполагаемых преступников.
В мексиканском штате Мехико произошла стычка между вооруженными преступниками и местными жителями, в которой погибли по крайней мере 11 человек. Об этом сообщает The New York Times, передает УНН.
Детали
Отмечается, что стрельба произошла в пятницу, 8 декабря, в городе Тескальтитлан в центральной части Мексики.
В заявлении регионального секретариата безопасности уточняется, что восемь погибших, вероятно, были членами группировки, еще трое - местными жителями.
По данным мексиканских СМИ, конфликт произошел из-за разногласий относительно платы за "права на землю" - распространенной в Латинской Америке практики рэкета.
Сообщается, что стрельба началась после неудачных переговоров, на которых члены преступной группировки попытались заставить жителей платить больше.
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Вооруженная стычка в Мехико привела к гибели 11 человек после спора за землю
Стычка в Мехико между вооруженными преступниками и жителями города из-за платежных споров привела к гибели 11 человек, в том числе 8 предполагаемых преступников.
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