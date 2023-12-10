Вооруженная стычка в Мехико привела к гибели 11 человек после спора за землю

В мексиканском штате Мехико произошла стычка между вооруженными преступниками и местными жителями, в которой погибли по крайней мере 11 человек. Об этом сообщает The New York Times, передает УНН.

Детали

Отмечается, что стрельба произошла в пятницу, 8 декабря, в городе Тескальтитлан в центральной части Мексики.

В заявлении регионального секретариата безопасности уточняется, что восемь погибших, вероятно, были членами группировки, еще трое - местными жителями.

По данным мексиканских СМИ, конфликт произошел из-за разногласий относительно платы за "права на землю" - распространенной в Латинской Америке практики рэкета.

Сообщается, что стрельба началась после неудачных переговоров, на которых члены преступной группировки попытались заставить жителей платить больше.

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