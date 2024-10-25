Война с картелями в Мексике: полицейские ранены из-за взрыва заминированного авто, 16 боевиков застрелили
Киев • УНН
В штате Герреро в результате столкновений между силами безопасности и преступниками погибло 16 человек. В штате Гуанахуато взрывы заминированных автомобилей ранили трех полицейских и повредили здания.
На фоне эскалации насилия со стороны картелей в Мексике убиты 16 боевиков, 3 полицейских ранены в результате взрыва заминированного автомобиля. Об этом сообщило агентство Associated Press, пишет УНН.
Детали
В южном штате Мексики Герреро, страдающем от насилия, в результате многочисленных столкновений между мексиканскими силами безопасности и вероятными преступниками в четверг погибли по меньшей мере 16 человек. В тот же день в результате взрыва заминированного автомобиля, оставленного возле полицейского участка на западе Мексики, были ранены три офицера полиции.
Первая перестрелка произошла в городе Текпан-де-Галеана, вблизи тихоокеанского побережья, где два человека погибли и еще четверо получили ранения. Позже силы безопасности вступили в бой с преступной группой, которая напала на военную базу в том же районе, убив 14 боевиков.
Также в четверг в штате Гуанахуато возле полицейского участка взорвалась заминированная машина, в результате чего трое полицейских получили ранения. Взрыв повредил полицейский участок, четыре дома и несколько жилых домов, но пострадали только сотрудники полиции, сообщили в департаменте.
Власти сообщили, что еще один взрыв, вероятно, второй заминированный автомобиль, произошел в соседнем городе Ерекуаро. Хотя никто не пострадал, силы второго взрыва было достаточно, чтобы сорвать черепичную крышу со здания, почернить фасады окрестных магазинов и поджечь полицейский патрульный пикап.
Почти одновременные нападения в двух разных городах, расположенных примерно в получасе езды друг от друга, указывают на причастность наркокартелей, которые годами ведут кровавые бои за территорию в Гуанахуато.
Чиновники говорят, что насилие в штате связано с конфликтом между местной бандой Санта-Роза-де-Лима и картелем Халиско «Новое поколение», одним из самых мощных во всей Мексике.
Губернатор штата Ливия Гарсия сообщила, что началась воздушная и наземная операция с участием сил государственной безопасности для поддержки муниципальной полиции.
Контекст
В Мексике произошло более 450 тыс. убийств, связанных с наркотиками, с тех пор, как правительство начало использовать армию для борьбы с картелями в 2006 году.
Президент Клаудия Шейнбаум, вступившая в должность 1 октября, пообещала продолжить стратегию своего предшественника и использовать социальную политику для борьбы с преступностью в ее корне, а также лучше использовать разведку.
Добавим
В северо-западном регионах, оплоте картеля Синалоа, также наблюдается всплеск насилия после июльского ареста в США наркобарона Исмаэля «Эль Майо» Замбады. В прошлом месяце он не признал себя виновным по делу о торговле наркотиками в США, в котором его обвиняют в участии в заговоре с целью убийства и заказе пыток.
В понедельник мексиканские войска застрелили 19 подозреваемых членов картеля Синалоа после того, как на них напали.
Мексика связывает похищение наркобосса Майо Самбады с освобождением наркоторговца Овидио Гусмана в США30 августа 2024, 07:14 • 11451 просмотр