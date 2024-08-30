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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Мексика связывает похищение наркобосса Майо Самбады с освобождением наркоторговца Овидио Гусмана в США

Мексика связывает похищение наркобосса Майо Самбады с освобождением наркоторговца Овидио Гусмана в США

Киев  •  УНН

30 августа 2024, 07:14  •  2449 просмотра

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Прокуратура Мексики расследует возможную связь между похищением наркобарона Замбады и освобождением Овидио Гусмана в США. Власти США обвиняются в отказе предоставить информацию по делу.

Прокуратура Мексики предположила, что власти США заключили сделку с наркоторговцем Хоакином Гусманом Лопесом, который сдался и был передан другому лидеру картеля Синалоа, Исмаэлю «Эль Майо» Замбаде, чтобы перевести его брата из американской тюрьмы строгого режима.

Пишет УНН со ссылкой на Associated Press и CNN.

Детали

Генеральная прокуратура Мексики (FGR) расследует возможную причастность представителя наркокартеля Овидио Гусмана по прозвищу Эль Ратон к похищению наркобарона Исмаэля Эль Майо Замбады.

Гусман, сын Эль Чапо, был экстрадирован в США в сентябре прошлого года. Но с 23 июля, за два дня до захвата его брата Хоакина Гусмана Лопеса и Замбады в аэропорту штата Нью-Мексико, он числился как «освобожденный» в американской тюремной системе.

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Вроде бы появились доказательства того, что Эль Ратон покинул тюрьму строгого режима в тот день. Сейчас его местонахождение неизвестно.

Связь между ситуацией и местонахождением Овидио «G»; участие его брата Хоакина в предполагаемом похищении Исмаэля «N»; насилие, с которым оно было совершено; а также очевидные нарушения в работе самолета и в полете похищения являются основными вопросами расследования этого учреждения в отношении преступлений, совершенных в Мексике

- отмечает мексиканское ведомство.

Генеральная прокуратура Мексики также обвинила власти США в том, что они не ответили на многочисленные запросы о предоставлении информации по этому делу.

Справка

67-летний Эль Чапо, который отбывает пожизненное заключение в США и основал картель Синалоа в начале 1990-х годов вместе с 76-летним Замбадой.

Дополнение

В СМИ отмечают также о разногласиях в заявлениях мексиканской стороны:

26 июля федеральный министр безопасности и защиты граждан Мексики Розой Иселой Родригез получила информацию от Бюро тюрем и посольство Соединенных Штатов. Ей было сообщено, что Овидио Гусман Лопес не был освобожден, - было изменение меры пресечения, то есть его тюремного состояния.

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Кен Салазар, посол США в Мексике, подтвердил в заявлении, что Гусман Лопес остается в тюрьме, сообщает CNN Español.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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