Ураган выбросил на пляж Флориды кокаин стоимостью более $1 млн

На одном из пляжей американского штата Флорида отдыхающий нашел среди водорослей мусорный пакет, содержимое которого показалось ему подозрительным. Прибывшие на место полицейские обнаружили в нем кокаин, рыночная стоимость которого составляет более миллиона долларов, пишет Bild, передает УНН.

Детали

"Ураган "Дебби" выбросил на пляж 25 пакетов с кокаином, вес которых составлял 32 кг. Прохожий обнаружил наркотики и сообщил в полицию", - поделился деталями служащий Береговой охраны США Сэмюэл Бриггс.

На фотографиях, которые показала береговая охрана, видно, что каждая из 25 упаковок с наркотиками украшена красным треугольником.

Примечательно, что ураган "Дебби" обрушился на побережье на северо-западе Флориды накануне. Порывы ветра достигали 130 км/ч.

Вартість оцінюється в мільйон доларів: ураган викинув на пляж у Флориді упаковки з кокаїном