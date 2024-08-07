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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ураган выбросил на пляж Флориды кокаин стоимостью более $1 млн

Ураган выбросил на пляж Флориды кокаин стоимостью более $1 млн

Киев  •  УНН

7 августа 2024, 01:45  •  2235 просмотра

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На пляже Флориды найдено 25 пакетов кокаина общим весом 32 кг, выброшенных ураганом 'Дебби'. Стоимость наркотиков на черном рынке оценивается в более миллиона долларов.

На одном из пляжей американского штата Флорида отдыхающий нашел среди водорослей мусорный пакет, содержимое которого показалось ему подозрительным. Прибывшие на место полицейские обнаружили в нем кокаин, рыночная стоимость которого составляет более миллиона долларов, пишет Bild, передает УНН.

Детали

"Ураган "Дебби" выбросил на пляж 25 пакетов с кокаином, вес которых составлял 32 кг. Прохожий обнаружил наркотики и сообщил в полицию", - поделился деталями служащий Береговой охраны США Сэмюэл Бриггс.

На фотографиях, которые показала береговая охрана, видно, что каждая из 25 упаковок с наркотиками украшена красным треугольником.

Примечательно, что ураган "Дебби" обрушился на побережье на северо-западе Флориды накануне. Порывы ветра достигали 130 км/ч.

Вартість оцінюється в мільйон доларів: ураган викинув на пляж у Флориді упаковки з кокаїном6 августа 2024, 14:11 • 13302 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Криминал и ЧПНовости Мира
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
floridaФлорида
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