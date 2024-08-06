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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Стоимость оценивается в миллион долларов: ураган выбросил на пляж во Флориде упаковки с кокаином

Стоимость оценивается в миллион долларов: ураган выбросил на пляж во Флориде упаковки с кокаином

Киев  •  УНН

6 августа 2024, 14:11  •  956 просмотра

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На пляже Флориды найдено 32 кг кокаина стоимостью более $1 млн, выброшенного ураганом "Дебби". Береговая охрана США сообщила о 25 упаковках наркотиков, обнаруженных прохожим среди водорослей.

На одном из пляжей американского штата Флорида прохожий среди водорослей наткнулся на пакет для мусора, содержание которого заинтересовало его. Полицейские, прибывшие на место, обнаружили в нем кокаин, рыночная стоимость которого составляет более миллиона долларов, передает УНН со ссылкой на Bild.

"Ураган "Дебби" выбросил 25 упаковок с кокаином - всего 32 килограмма - на пляж во Флориде. Прохожий обнаружил наркотики и сообщил властям", - сообщил в соцсети X представитель Береговой охраны США Сэмюэл Бриггс.

Кількість вилученого кокаїну в порту Гамбурга збільшилася втричі за останні п’ять років6 мая 2024, 15:01 • 33003 просмотра

Ураган "Дебби" накануне утром обрушился на побережье на северо-западе Флориды, порывы ветра достигли скорости 130 км/ч. На фотографиях, опубликованных береговой охраной, на каждой из 25 упаковок с наркотиками изображен ярко-красный треугольник.

По данным издания, наркотики часто находят на пляжах Юга Флориды. Местные воды считаются важным маршрутом контрабанды из Южной Америки в США. Чаще всего партии кокаина намеренно выбрасываются в море, чтобы их могли забрать другие контрабандисты.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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