Стоимость оценивается в миллион долларов: ураган выбросил на пляж во Флориде упаковки с кокаином

На одном из пляжей американского штата Флорида прохожий среди водорослей наткнулся на пакет для мусора, содержание которого заинтересовало его. Полицейские, прибывшие на место, обнаружили в нем кокаин, рыночная стоимость которого составляет более миллиона долларов, передает УНН со ссылкой на Bild.

"Ураган "Дебби" выбросил 25 упаковок с кокаином - всего 32 килограмма - на пляж во Флориде. Прохожий обнаружил наркотики и сообщил властям", - сообщил в соцсети X представитель Береговой охраны США Сэмюэл Бриггс.

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Ураган "Дебби" накануне утром обрушился на побережье на северо-западе Флориды, порывы ветра достигли скорости 130 км/ч. На фотографиях, опубликованных береговой охраной, на каждой из 25 упаковок с наркотиками изображен ярко-красный треугольник.

По данным издания, наркотики часто находят на пляжах Юга Флориды. Местные воды считаются важным маршрутом контрабанды из Южной Америки в США. Чаще всего партии кокаина намеренно выбрасываются в море, чтобы их могли забрать другие контрабандисты.