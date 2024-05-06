Количество изъятого кокаина в порту Гамбурга увеличилось втрое за последние пять лет

Тонны кокаина из Южной Америки транспортируются в Европу через крупные порты, центральную роль в схеме поставки наркотика в Германию играет порт Гамбурга. Об этом сообщает Bild, пишет УНН.

Детали

Если в 2019 году, по официальным данным, там нашли 9,5 тонны кокаина, то в 2023 году этот показатель вырос до почти 34 тонн. Это делает Гамбург третьим по значимости портом для наркокартелей в Европе после Антверпена (Бельгия) и Роттердама (Нидерланды) со 116 тоннами и 59 тоннами соответственно.

При этом чиновники придерживаются негласного правила, в соответствии с которым на одни килограммы обнаруженного кокаина приходится примерно девять килограммов наркотика, который в итоге попадает на европейский черный рынок.

Отмечается, что власти Гамбурга опасаются, что введение жесткого контроля в порту Роттердама заставит поставщиков кокаина транспортировать еще большие объемы наркотиков через порт Гамбурга.

В феврале 2021 года в порту Гамбурга изъяли крупнейшую партию кокаина, которая когда-либо встречалась правоохранителям в Европе. Тогда сотрудники таможни обнаружили сразу 16 тонн белого порошка, спрятанного в транспортных контейнерах на грузовом судне из Парагвая.

Европа уже опередила США как крупнейший в мире рынок кокаина и быстро становится глобальным центром незаконного оборота наркотиков. Это очень тревожное событие, мы должны приложить больше усилий, чтобы обратить все вспять, - прокомментировал эту ситуацию заместитель председателя Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

Напомним

Таможенники в Гамбурге обнаружили более полутонны кокаина, спрятанного в грузе бананов из Эквадора, и задержали четырех подозреваемых.