У Німеччині виявили гігантську партію кокаїну в бананових ящиках
Київ • УНН
Митники в Гамбурзі виявили понад півтонни кокаїну, захованого у вантажі бананів з Еквадору, і затримали чотирьох підозрюваних.
Митники Гамбурга вилучили понад пів тонни кокаїну, який був захований у вантажі бананів на кораблі з Еквадору. Четверо людей затримано. Про це пише hessenschau, передає УНН.
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Під час огляду 4 січня митники виявили 520 пакунків наркотичної речовини серед ящиків з бананами в контейнері, який прямував до транспортної компанії у Франкфурті, повідомляє митна служба Німеччини.
Згодом слідчі затримали чотирьох чоловіків віком від 36 до 67 років, підозрюваних у контрабанді.
До операції також були залучені митниця Гамбурга та прокуратура Кельна.
Повідомляється, що наркотики були виявлені 4 січня в контейнері з бананами з Еквадору. Оскільки вантаж був адресований компанії у Франкфурті, розслідування взяв на себе митний відділ.
Вилучено понад 30 тисяч євро готівкою
11 січня четверо підозрюваних з Кельна, Леверкузена, Вупперталя (Північний Рейн-Вестфалія) і Гамбурга були заарештовані. Їх звинувачують, серед іншого, у збуті наркотиків. Під час обшуків вилучено понад 30 тисяч євро готівкою.
Окружний суд Гамбурга видав ордер на арешт обвинуваченого. Вони перебувають під вартою.
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