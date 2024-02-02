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У Німеччині виявили гігантську партію кокаїну в бананових ящиках

У Німеччині виявили гігантську партію кокаїну в бананових ящиках

Київ • УНН

 • 27748 перегляди

Митники в Гамбурзі виявили понад півтонни кокаїну, захованого у вантажі бананів з Еквадору, і затримали чотирьох підозрюваних.

Митники Гамбурга вилучили понад пів тонни кокаїну, який був захований у вантажі бананів на кораблі з Еквадору. Четверо людей затримано. Про це пише hessenschau, передає УНН.

Деталі

Під час огляду 4 січня митники виявили 520 пакунків наркотичної речовини серед ящиків з бананами в контейнері, який прямував до транспортної компанії у Франкфурті, повідомляє митна служба Німеччини.

Згодом слідчі затримали чотирьох чоловіків віком від 36 до 67 років, підозрюваних у контрабанді.

До операції також були залучені митниця Гамбурга та прокуратура Кельна.

Повідомляється, що наркотики були виявлені 4 січня в контейнері з бананами з Еквадору. Оскільки вантаж був адресований компанії у Франкфурті, розслідування взяв на себе митний відділ.

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Вилучено понад 30 тисяч євро готівкою

11 січня четверо підозрюваних з Кельна, Леверкузена, Вупперталя (Північний Рейн-Вестфалія) і Гамбурга були заарештовані. Їх звинувачують, серед іншого, у збуті наркотиків. Під час обшуків вилучено понад 30 тисяч євро готівкою.

Окружний суд Гамбурга видав ордер на арешт обвинуваченого. Вони перебувають під вартою.

Армія Ізраїлю на кордоні вступила в перестрілку з контрабандистами наркотиків з Єгипту16.01.24, 00:34 • 24902 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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