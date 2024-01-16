Армія Ізраїлю на кордоні вступила в перестрілку з контрабандистами наркотиків з Єгипту
Київ • УНН
Ізраїльські війська вступили в перестрілку з близько 20 підозрюваними в контрабанді наркотиків, деякі з яких були озброєні, на кордоні з Єгиптом. Частота таких інцидентів є високою, і контрабандисти часто відповідають стріляниною.
Ізраїльські війська під час перестрілки вразили на єгипетському кордоні кількох підозрюваних у контрабанді наркотиків з Єгипту. Про це пише The Times of Israel, передає УНН.
ЦАХАЛ каже, що близько 20 підозрюваних, деякі з них озброєні, прибули на єгипетський кордон, очевидно, намагаючись провезти наркотики в Ізраїль
Зазначається, що війська вступили в перестрілку з очевидними контрабандистами, вразивши кількох з них, повідомляє ЦАХАЛ.
Військові не відразу оприлюднюють інформацію про можливі втрати серед ізраїльських сил.
Видання пише, що інциденти з контрабандою наркотиків на єгипетському кордоні є частими, і іноді контрабандисти стріляють по ізраїльських силах.
Доповнення
Телеканал в Єгипті повідомляє, що єгипетські сили затримали 6 контрабандистів наркотиків на кордоні з Ізраїлем
Єгипет запобіг спробі контрабанди наркотиків на єгипетсько-ізраїльському кордоні
Шість контрабандистів наркотиків були заарештовані.
Звіт надійшов через кілька хвилин після того, як ЦАХАЛ повідомив, що війська вступили в перестрілку з групою очевидних контрабандистів вздовж кордону.