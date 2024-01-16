Армія Ізраїлю на кордоні вступила в перестрілку з контрабандистами наркотиків з Єгипту

Ізраїльські війська під час перестрілки вразили на єгипетському кордоні кількох підозрюваних у контрабанді наркотиків з Єгипту. Про це пише The Times of Israel, передає УНН.

ЦАХАЛ каже, що близько 20 підозрюваних, деякі з них озброєні, прибули на єгипетський кордон, очевидно, намагаючись провезти наркотики в Ізраїль йдеться у повідомленні.

Зазначається, що війська вступили в перестрілку з очевидними контрабандистами, вразивши кількох з них, повідомляє ЦАХАЛ.

Військові не відразу оприлюднюють інформацію про можливі втрати серед ізраїльських сил.

Видання пише, що інциденти з контрабандою наркотиків на єгипетському кордоні є частими, і іноді контрабандисти стріляють по ізраїльських силах.

Доповнення

Телеканал в Єгипті повідомляє, що єгипетські сили затримали 6 контрабандистів наркотиків на кордоні з Ізраїлем

Єгипет запобіг спробі контрабанди наркотиків на єгипетсько-ізраїльському кордоні повідомляє єгипетський телеканал Al Qahera News TV з посиланням на джерела в службах безпеки.

Шість контрабандистів наркотиків були заарештовані.

Звіт надійшов через кілька хвилин після того, як ЦАХАЛ повідомив, що війська вступили в перестрілку з групою очевидних контрабандистів вздовж кордону.