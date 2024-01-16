Армия Израиля на границе вступила в перестрелку с контрабандистами наркотиков из Египта

Израильские войска во время перестрелки поразили на египетской границе нескольких подозреваемых в контрабанде наркотиков из Египта. Об этом пишет The Times of Israel, передает УНН.

ЦАХАЛ говорит, что около 20 подозреваемых, некоторые из них вооружены, прибыли на египетскую границу, очевидно, пытаясь провезти наркотики в Израиль говорится в сообщении.

Отмечается, что войска вступили в перестрелку с очевидными контрабандистами, поразив нескольких из них, сообщает ЦАХАЛ.

Военные не сразу обнародуют информацию о возможных потерях среди израильских сил.

Издание пишет, что инциденты с контрабандой наркотиков на египетской границе являются частыми, и иногда контрабандисты стреляют по израильским силам.

Дополнение

Телеканал в Египте сообщает, что египетские силы задержали 6 контрабандистов наркотиков на границе с Израилем

Египет предотвратил попытку контрабанды наркотиков на египетско-израильской границе сообщает египетский телеканал Al Qahera News TV со ссылкой на источники в службах безопасности.

Шесть контрабандистов наркотиков были арестованы.

Отчет поступил через несколько минут после того, как ЦАХАЛ сообщил, что войска вступили в перестрелку с группой очевидных контрабандистов вдоль границы.