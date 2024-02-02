В Германии обнаружили гигантскую партию кокаина в банановых ящиках

Таможенники Гамбурга изъяли более полутонны кокаина, который был спрятан в грузе бананов на корабле из Эквадора. Четыре человека задержаны. Об этом пишет hessenschau, передает УНН.

Детали

Во время досмотра 4 января таможенники обнаружили 520 пакетов наркотического вещества среди ящиков с бананами в контейнере, который направлялся в транспортную компанию во Франкфурте, сообщает таможенная служба Германии.

Впоследствии следователи задержали четырех мужчин в возрасте от 36 до 67 лет, подозреваемых в контрабанде.

К операции также были привлечены таможня Гамбурга и прокуратура Кельна.

Сообщается, что наркотики были обнаружены 4 января в контейнере с бананами из Эквадора. Поскольку груз был адресован компании во Франкфурте, расследование взял на себя таможенный отдел.

Изъято более 30 тысяч евро наличными

11 января четверо подозреваемых из Кельна, Леверкузена, Вупперталя (Северный Рейн-Вестфалия) и Гамбурга были арестованы. Их обвиняют, среди прочего, в сбыте наркотиков. Во время обысков изъято более 30 тысяч евро наличными.

Окружной суд Гамбурга выдал ордер на арест обвиняемого. Они находятся под стражей.

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