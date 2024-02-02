В Германии обнаружили гигантскую партию кокаина в банановых ящиках
Киев • УНН
Таможенники в Гамбурге обнаружили более полутонны кокаина, спрятанного в грузе бананов из Эквадора, и задержали четырех подозреваемых.
Таможенники Гамбурга изъяли более полутонны кокаина, который был спрятан в грузе бананов на корабле из Эквадора. Четыре человека задержаны. Об этом пишет hessenschau, передает УНН.
Детали
Во время досмотра 4 января таможенники обнаружили 520 пакетов наркотического вещества среди ящиков с бананами в контейнере, который направлялся в транспортную компанию во Франкфурте, сообщает таможенная служба Германии.
Впоследствии следователи задержали четырех мужчин в возрасте от 36 до 67 лет, подозреваемых в контрабанде.
К операции также были привлечены таможня Гамбурга и прокуратура Кельна.
Сообщается, что наркотики были обнаружены 4 января в контейнере с бананами из Эквадора. Поскольку груз был адресован компании во Франкфурте, расследование взял на себя таможенный отдел.
Изъято более 30 тысяч евро наличными
11 января четверо подозреваемых из Кельна, Леверкузена, Вупперталя (Северный Рейн-Вестфалия) и Гамбурга были арестованы. Их обвиняют, среди прочего, в сбыте наркотиков. Во время обысков изъято более 30 тысяч евро наличными.
Окружной суд Гамбурга выдал ордер на арест обвиняемого. Они находятся под стражей.
Армия Израиля на границе вступила в перестрелку с контрабандистами наркотиков из Египта15 январь 2024, 22:34 • 23546 просмотров
В Германии обнаружили гигантскую партию кокаина в банановых ящиках
Таможенники в Гамбурге обнаружили более полутонны кокаина, спрятанного в грузе бананов из Эквадора, и задержали четырех подозреваемых.
Кулеба уверяет, что дополнительное финансирование США для Украины будет одобрено, несмотря на попытки посеять уныние
Министр иностранных дел Украины выразил уверенность, что Конгресс США одобрит выделение дополнительных средств для Украины, и призвал граждан не слушать разочарование, поскольку поддержка союзников продолжается.
Байден поблагодарил лидера ЕС за поддержку Украины
Байден поблагодарил фон дер Ляйен за выделение ЕС 50 миллиардов евро дополнительной финансовой помощи на поддержку обороны Украины от российской агрессии.
Нацгвардия Флориды отправляется в Техас для борьбы с нелегальной миграцией
Губернатор Флориды объявил, что Флорида отправит один батальон Национальной гвардии Флориды в Техас, чтобы помочь в борьбе с нелегальной иммиграцией, построив заграждения и установив колючую проволоку вдоль границы.
Парламент Венгрии собирается по просьбе оппозиции, чтобы рассмотреть вопрос о вступлении Швеции в НАТО
Парламент Венгрии соберется в понедельник по требованию оппозиционных партий, чтобы рассмотреть вопрос о ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО.
С начала полномасштабной войны государственными наградами отмечено почти 70 тыс. воинов
Президент Зеленский объявил, что почти 70 000 украинских солдат получили государственные награды с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля.
В Турции ликвидировали мужчину, который захватил заложников из-за войны в Израиле
Турецкая полиция убила мужчину, который взял в заложники семерых работников фабрики Procter & Gamble вблизи Стамбула на восемь часов в знак протеста против войны Израиля в Газе.
Россия вербует сирийцев на войну в Украину в обмен на гражданство - СМИ
Сирийских граждан обманом заставляют подписывать контракты с российскими военными, обещая им работу и гражданство, а на самом деле отправляют воевать в Украину.
США одобрили сделку о продаже БПЛА для Индии на $4 млрд: Госдеп
Государственный департамент США одобрил продажу Индии 31 военного беспилотника MQ-9B SkyGuardian и сопутствующего оборудования на сумму 4 миллиарда долларов.
Ждем решений Америки: Зеленский о решении Евросовета о выделении Украине 50 млрд евро
Президент Зеленский заявил, что решение ЕС выделить Украине 50 миллиардов евро является четким сигналом Москве о том, что Европа стоит единым фронтом, но также и о том, что Украина ждет от Америки решений по обязательствам в сфере безопасности.