Раджа Наинголлан арестован в рамках расследования контрабанды наркотиков через порт Антверпена. Футболист находится в камере
временного содержания, а его клуб «Локерен» подтвердил отсутствие игрока на тренировке.
В новогоднюю ночь в Брюсселе вспыхнули массовые беспорядки, во время которых были подожжены 60 автомобилей и атакованы спасатели. Полиция задержала 159 человек и зафиксировала более 1700 инцидентов по всему городу.
Власти Бельгии предъявили обвинения трем уроженцам Чечни в подготовке теракта. Подозреваемые, вероятно, связаны с афганской
ячейкой 'Исламского государства' и были задержаны во время масштабной антитеррористической операции.
Бельгийская полиция задержала 7 человек, подозреваемых в планировании теракта. Проведено 14 обысков в разных городах страны,
подозреваемых обвиняют в терроризме и его финансировании.
Европол сообщает о рекордном росте контрабанды кокаина в Европу, почти 70% которого переправляется через порты Антверпена и
Роттердама.
За последние пять лет количество кокаина, изъятого в порту Гамбурга, утроилось, что сделало его третьим по важности портом для
наркокартелей в Европе после Антверпена и Роттердама.
Иран использовал европейские порты в Бельгии, Испании и Италии для контрабанды оружия, в том числе ракет и бомб, для Хезболлы в
Ливане через Сирию, чтобы избежать израильских авиаударов по иранским грузам оружия.
Фермеры в Бельгии и Нидерландах блокируют пограничные переходы в знак протеста против налогов, роста расходов, дешевого импорта и
бюрократии, которые негативно влияют на их отрасль.