Иран использует европейские порты для контрабанды оружия Хезболле

Согласно сообщению The Telegraph, Иран использовал европейские порты, чтобы "легитимизировать" свой экспорт оружия в Хезболлу, передает УНН.

Детали

В отчете говорится, что Хезболла получала оружие, включая ракеты и бомбы, использованные против Израиля, с кораблей, которые пришвартовались в Бельгии, Испании и Италии.

Антверпен, Валенсия и Равенна были названы главными европейскими портами; корабли причаливали здесь, прежде чем прибыть в Латакию в Северной Сирии, а затем направиться в Южный Ливан.

Эта попытка отмывания оружия была осуществлена из-за военного давления Израиля в форме авиаударов по иранским активам в Сирии и Ливане, сообщили The Telegraph высокопоставленные источники в разведке

Ронен Соломон, независимый аналитик по разведке, работающий в Израиле, сказал The Telegraph, что использование альтернативных маршрутов торговли через Европу имело целью "легитимизировать" иранские грузы оружия, одновременно "отвлекая внимание" от прямых поставок.

На случай войны с "Хезболлой": Израиль построит альтернативный порт на Кипре