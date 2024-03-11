ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

На случай войны с "Хезболлой": Израиль построит альтернативный порт на Кипре

На случай войны с "Хезболлой": Израиль построит альтернативный порт на Кипре

Киев  •  УНН

11 марта 2024, 15:28  •  7721 просмотра

Read in English

Израиль работает над строительством альтернативного порта в Ларнаке, Кипр, чтобы подготовиться к потенциальной войне с "Хезболлой", которая может закрыть порт Хайфы.

Одновременно с американской инициативой по созданию пристани в Газе для доставки гуманитарной помощи Израиль работает над строительством альтернативной пристани на Кипре - в ответ на угрозу полномасштабной войны с "Хезболлой". Об этом сообщает Israelhayom, передает УНН

Детали 

Как сообщается, министерство транспорта Израиля поставило перед собой цель: создать еще один порт в Ларнаке в течение 60 дней.   Построить порт планируют в соответствии с американским графиком по созданию плавучей пристани у побережья Газы для передачи гуманитарной помощи.

11 марта израильская делегация отправилась на Кипр, чтобы  рассмотреть вопрос создания порта как ответ на различные сценарии безопасности. По оценкам министерства  транспорта Израиля, стоимость порта составляет сотни миллионов. 

Как отмечается, вопреки различным публикациям, главной целью создания порта является не передача помощи Газе, а ответ на ситуацию, когда порт Хайфы закрывается в случае войны с "Хезболлой". 

Это комплексная межведомственная подготовка, призванная подготовить  Израиль к началу войны с севера. Порт в Ларнаке является срочной потребностью для Израиля, чтобы избежать ситуации, когда он будет отрезан в коммерческих целях и обеспечен во время войны

- пишет издание.

Как отмечает источник агентства, создание порта также имеет обнадеживающий будущий аспект -  он должен стать частью альтернативного транспортного маршрута, который предполагается создать в рамках нормализации отношений с Саудовской Аравией и соединяет Европу и Индию через Израиль.

Напомним 

В конце февраля поддерживаемая Ираном боевая группировка "Хезболла" в Ливане утверждает, что выпустила 60 ракет по израильской военной базе. Ракетная атака, как указывается, была местью за атаки Израиля по восточному Ливану. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Новости Мира
indiyaИндия
yevropaЕвропа
sektor-hazaСектор Газа
kiprКипр
Эксклюзив
Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт
  •  2223 просмотра

Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт

Эксклюзив
Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы
  •  33895 просмотра

Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы

Эксклюзив
Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"
  •  36147 просмотра

Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"

Эксклюзив
Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт
  •  102207 просмотра

Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт

Эксклюзив
Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"
  •  102952 просмотра

Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"

Эксклюзив
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
8 марта 2024, 12:44  •  187762 просмотра

Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт

Эксклюзив
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
8 марта 2024, 12:31  •  177123 просмотра

В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт

Эксклюзив
Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах
8 марта 2024, 11:54  •  173193 просмотра

Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах

Эксклюзив
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
8 марта 2024, 11:45  •  249788 просмотра

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене
8 марта 2024, 07:29  •  102674 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене

Новости по теме
На случай войны с "Хезболлой": Израиль построит альтернативный порт на Кипре

На случай войны с "Хезболлой": Израиль построит альтернативный порт на Кипре

  •  7721 просмотра
Украина за два года выполнит "домашнюю работу" по вступлению в ЕС - Стефанишина

Украина за два года выполнит "домашнюю работу" по вступлению в ЕС - Стефанишина

  •  9319 просмотра
Харьковщина: в прокуратуре показали Волчанск после российских артиллерийских атак

Харьковщина: в прокуратуре показали Волчанск после российских артиллерийских атак

  •  11910 просмотра
Застройщики обеспечат пострадавших 2 марта одесситов квартирами - Харлов

Застройщики обеспечат пострадавших 2 марта одесситов квартирами - Харлов

  •  12338 просмотра
Украина собирается выйти из гидрометеорологического соглашения СНГ: законопроект уже в Раде

Украина собирается выйти из гидрометеорологического соглашения СНГ: законопроект уже в Раде

  •  12265 просмотра
Несмотря на войну добыча угля на шахтах растет - Минэнерго

Несмотря на войну добыча угля на шахтах растет - Минэнерго

  •  13825 просмотра
Оноприенко завоевала две медали на Гран-при по художественной гимнастике в Испании

Оноприенко завоевала две медали на Гран-при по художественной гимнастике в Испании

  •  9768 просмотра
Украина строит три линии обороны протяженностью в 2000 километров - Зеленский

Украина строит три линии обороны протяженностью в 2000 километров - Зеленский

  •  11672 просмотра
Пытались прорваться в Молдову: двое мужчин с лестницей "штурмовали" противотранспортный ров, их задержали с выстрелами

Пытались прорваться в Молдову: двое мужчин с лестницей "штурмовали" противотранспортный ров, их задержали с выстрелами

  •  10697 просмотра
Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы

Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы
Эксклюзив

  •  33895 просмотра

Популярные

В Харькове и Запорожье прогремели взрывы - СМИ

В Харькове и Запорожье прогремели взрывы - СМИ

  •  86597 просмотра
Жителям ВОТ с украинскими паспортами грозит депортация - британская разведка

Жителям ВОТ с украинскими паспортами грозит депортация - британская разведка

  •  63835 просмотра
Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

  •  126401 просмотра
Воздушные силы предупредили о ракете в направлении Полтавской области

Воздушные силы предупредили о ракете в направлении Полтавской области

  •  76557 просмотра
В Генштабе показали, как Силы обороны уничтожают врага в районе Новомихайловки

В Генштабе показали, как Силы обороны уничтожают врага в районе Новомихайловки

  •  47624 просмотра

Публикации

Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

  •  126401 просмотра
Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

8 марта 2024, 15:00  •  217184 просмотра
Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

8 марта 2024, 11:48  •  218699 просмотра
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
Эксклюзив

8 марта 2024, 11:45  •  249788 просмотра
Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

7 марта 2024, 13:39  •  243385 просмотра

На случай войны с "Хезболлой": Израиль построит альтернативный порт на Кипре

Израиль работает над строительством альтернативного порта в Ларнаке, Кипр, чтобы подготовиться к потенциальной войне с "Хезболлой", которая может закрыть порт Хайфы.

Новости Мира •   •  7721 просмотра
На случай войны с "Хезболлой": Израиль построит альтернативный порт на Кипре

Украина за два года выполнит "домашнюю работу" по вступлению в ЕС - Стефанишина

Украина стремится завершить "домашнюю работу" для вступления в ЕС в течение двух лет, но процесс реформ будет продолжаться и после вступления в ЕС.

политика •   •  9319 просмотра
Украина за два года выполнит "домашнюю работу" по вступлению в ЕС - Стефанишина

Харьковщина: в прокуратуре показали Волчанск после российских артиллерийских атак

Российские оккупанты дважды за сутки обстреляли Волчанск, повредив жилые дома, хозяйственные постройки и автомобиль, ранив 66-летнего мирного жителя, которого госпитализировали.

Война •   •  11910 просмотра
Харьковщина: в прокуратуре показали Волчанск после российских артиллерийских атак

Застройщики обеспечат пострадавших 2 марта одесситов квартирами - Харлов

Большинство жителей разрушенного одесского многоквартирного дома получат новые квартиры от застройщиков, а остальным будет предоставлено жилье за счет государства.

Общество •   •  12338 просмотра
Застройщики обеспечат пострадавших 2 марта одесситов квартирами - Харлов

Украина собирается выйти из гидрометеорологического соглашения СНГ: законопроект уже в Раде

Правительство зарегистрировало законопроект о выходе из соглашения о поставках продукции для национальных гидрометеорологических служб государств-участников СНГ.

политика •   •  12265 просмотра
Украина собирается выйти из гидрометеорологического соглашения СНГ: законопроект уже в Раде

Несмотря на войну добыча угля на шахтах растет - Минэнерго

Несмотря на войну, добыча угля на шахтах в Украине стабильно растет, превысив 194 тыс. тонн в феврале 2024 года, превысив довоенный уровень.

Война •   •  13825 просмотра
Несмотря на войну добыча угля на шахтах растет - Минэнерго

Оноприенко завоевала две медали на Гран-при по художественной гимнастике в Испании

Украинская гимнастка Виктория Оноприенко завоевала серебряную медаль в упражнениях с обручем и бронзовую медаль в упражнениях с лентой на Гран-при по художественной гимнастике в Марбелье, Испания.

спорт •   •  9768 просмотра
Оноприенко завоевала две медали на Гран-при по художественной гимнастике в Испании

Украина строит три линии обороны протяженностью в 2000 километров - Зеленский

В Украине активно продолжается строительство новых линий фортификаций, поэтому президент Владимир Зеленский ожидает, что страна будет иметь три полосы обороны длиной 2000 километров.

Война •   •  11672 просмотра
Украина строит три линии обороны протяженностью в 2000 километров - Зеленский

Пытались прорваться в Молдову: двое мужчин с лестницей "штурмовали" противотранспортный ров, их задержали с выстрелами

Двое мужчин из Запорожской области были задержаны на государственной границе при попытке незаконного пересечения границы с приднестровским регионом Молдовы с помощью телескопической лестницы для преодоления противотранспортного рва, им были предъявлены административные обвинения.

Общество •   •  10697 просмотра
Пытались прорваться в Молдову: двое мужчин с лестницей "штурмовали" противотранспортный ров, их задержали с выстрелами

Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы

Украина сталкивается с трудностями в закупке боеприпасов из-за того, что мировой рынок вооружений является монополизированным и контролируется крупными игроками, что вынуждает Украину использовать страны-посредники.

Война •   •  33895 просмотра
Эксклюзив
Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы