На случай войны с "Хезболлой": Израиль построит альтернативный порт на Кипре

Одновременно с американской инициативой по созданию пристани в Газе для доставки гуманитарной помощи Израиль работает над строительством альтернативной пристани на Кипре - в ответ на угрозу полномасштабной войны с "Хезболлой". Об этом сообщает Israelhayom, передает УНН.

Детали

Как сообщается, министерство транспорта Израиля поставило перед собой цель: создать еще один порт в Ларнаке в течение 60 дней. Построить порт планируют в соответствии с американским графиком по созданию плавучей пристани у побережья Газы для передачи гуманитарной помощи.

11 марта израильская делегация отправилась на Кипр, чтобы рассмотреть вопрос создания порта как ответ на различные сценарии безопасности. По оценкам министерства транспорта Израиля, стоимость порта составляет сотни миллионов.

Как отмечается, вопреки различным публикациям, главной целью создания порта является не передача помощи Газе, а ответ на ситуацию, когда порт Хайфы закрывается в случае войны с "Хезболлой".

Это комплексная межведомственная подготовка, призванная подготовить Израиль к началу войны с севера. Порт в Ларнаке является срочной потребностью для Израиля, чтобы избежать ситуации, когда он будет отрезан в коммерческих целях и обеспечен во время войны - пишет издание.

Как отмечает источник агентства, создание порта также имеет обнадеживающий будущий аспект - он должен стать частью альтернативного транспортного маршрута, который предполагается создать в рамках нормализации отношений с Саудовской Аравией и соединяет Европу и Индию через Израиль.

Напомним

В конце февраля поддерживаемая Ираном боевая группировка "Хезболла" в Ливане утверждает, что выпустила 60 ракет по израильской военной базе. Ракетная атака, как указывается, была местью за атаки Израиля по восточному Ливану.