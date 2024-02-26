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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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The Guardian

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Хезболла атакує 60 ракетами ізраїльську військову базу на Голанських висотах

Київ • УНН

 • 30299 перегляди

"Хезболла" завдала нових ударів по ізраїльській території. Проіранський бойовий рух стверджує, що випустив 60 ракет по ізраїльській військовій базі на Голанських висотах.

Хезболла атакує 60 ракетами ізраїльську військову базу на Голанських висотах

Підтримуване Іраном бойове угруповання "Хезболла" в Лівані стверджує, що випустило 60 ракет по ізраїльській військовій базі, - ракетна атака, як вказується, була помстою за атаки Ізраїлю по східному Лівану. Про це пише Le Figaro, передає УНН.

Деталі

У своїй заяві ліванське угрупування "Хезболла" стверджує, що "випустило 60 ракет "Катюша" по базі Нафах", "у відповідь" на ізраїльські удари в понеділок по околицях Баальбека на східній рівнині Бекаа, в результаті яких загинули двоє бойовиків проіранського руху.

Доповнення

Ізраїльська армія заявила, що атакувала цілі в східному Лівані вперше з початку війни в секторі Газа. У ЦАХАЛ заявили, що це була "відплата за обстріл ракети "земля-повітря" по ізраїльському безпілотнику раніше того ж дня". Раніше бойовики Хезболли оголосили, що збили ізраїльський безпілотник на півдні Лівану.

Нагадаємо

Ізраїльські військові завдали ракетного удару по території Лівану - загинуло 12 людей, в тому числі 6 дітей, а також 4 представника "Хезбола". Армія оборони Ізраїлю стверджує, що це був удар-відповідь на ракетний обстріл з Лівану, в результаті якого загинув ізраїльський військовослужбовець.

Палестинський прем'єр-міністр Мохаммед Штайє подав у відставку, посилаючись на останні події в регіоні, включаючи війну в Газі.

У березні Зеленський може відвідати Вірменію та Азербайджан - ЗМІ26.02.24, 18:59 • 30739 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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