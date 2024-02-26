Хезболла атакує 60 ракетами ізраїльську військову базу на Голанських висотах
Київ • УНН
"Хезболла" завдала нових ударів по ізраїльській території. Проіранський бойовий рух стверджує, що випустив 60 ракет по ізраїльській військовій базі на Голанських висотах.
Підтримуване Іраном бойове угруповання "Хезболла" в Лівані стверджує, що випустило 60 ракет по ізраїльській військовій базі, - ракетна атака, як вказується, була помстою за атаки Ізраїлю по східному Лівану. Про це пише Le Figaro, передає УНН.
Деталі
У своїй заяві ліванське угрупування "Хезболла" стверджує, що "випустило 60 ракет "Катюша" по базі Нафах", "у відповідь" на ізраїльські удари в понеділок по околицях Баальбека на східній рівнині Бекаа, в результаті яких загинули двоє бойовиків проіранського руху.
Доповнення
Ізраїльська армія заявила, що атакувала цілі в східному Лівані вперше з початку війни в секторі Газа. У ЦАХАЛ заявили, що це була "відплата за обстріл ракети "земля-повітря" по ізраїльському безпілотнику раніше того ж дня". Раніше бойовики Хезболли оголосили, що збили ізраїльський безпілотник на півдні Лівану.
Нагадаємо
Ізраїльські військові завдали ракетного удару по території Лівану - загинуло 12 людей, в тому числі 6 дітей, а також 4 представника "Хезбола". Армія оборони Ізраїлю стверджує, що це був удар-відповідь на ракетний обстріл з Лівану, в результаті якого загинув ізраїльський військовослужбовець.
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