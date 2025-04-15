Голанські висоти

Іран погрожує Ізраїлю помстою за удар по консульству: чи можлива велика війна та інші сценарії розвитку подій

Іран може відповісти Ізраїлю ракетними ударами або ж атакувати ізраїльські посольства та військові бази після смертоносної атаки на його дипломатичний комплекс у Сирії.