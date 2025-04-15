Голанські висоти

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 25596 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 154442 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 137981 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 133917 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 134071 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196078 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77525 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164606 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116851 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Нетаньягу каже, що ізраїльські сили залишаться у буферній зоні Сирії доти, доки "не буде досягнуто угоди"

Прем'єр Ізраїлю заявив про утримання буферної зони в Сирії до досягнення нової угоди. Заява пролунала з гори Хермон на тлі загострення конфлікту та нарощування військової присутності в регіоні.

Новини Світу • 18 грудня, 07:36 • 14857 перегляди

Ізраїль має на миті подвоїти населення на окупованих Голанських висотах через загрози з боку Сирії

Ізраїль інвестує 40 млн шекелів для збільшення населення на окупованих Голанських висотах через загрози з боку Сирії. План оголошено після усунення Башара Асада та приходу до влади нового лідера Ахмада аль-Шараа.

Новини Світу • 15 грудня, 23:33 • 17675 перегляди

У Міноборони Ізраїлю заявили, що знищили флот Сирії

Під час нічної операції ВМС Ізраїлю повністю знищили сирійський військовий флот. Ізраїльські війська також створюють "стерильну оборонну зону" на півдні Сирії та зміцнюють позиції біля Голанських висот.

Новини Світу • 10 грудня, 15:53 • 18261 перегляди

росія скликає екстрене засідання Радбезу ООН через події в Сирії

росія ініціювала термінове закрите засідання Радбезу ООН через падіння режиму Асада в Сирії. Сирійські повстанці захопили Дамаск, а Ізраїль взяв під контроль буферну зону на Голанських висотах.

Новини Світу • 9 грудня, 06:34 • 18204 перегляди

Нетаньягу заявив, що ЦАЛАХ захопив буферну зону на Голанських висотах після заворушень у Сирії

Ізраїльські війська взяли під контроль буферну зону на Голанських висотах після падіння уряду Асада. Нетаньягу заявив про необхідність захоплення через відступ сирійських військ.

Новини Світу • 8 грудня, 13:38 • 21470 перегляди

Армія Ізраїлю розгортає сили в буферній зоні на кордоні з Сирією

Армія оборони Ізраїлю розмістила сили в буферній зоні на кордоні з Сирією через загрозу проникнення озброєних осіб. ЦАХАЛ підкреслює, що не втручається у внутрішні справи Сирії, але захищатиме безпеку Голанських висот.

Новини Світу • 8 грудня, 07:55 • 23610 перегляди

Ізраїль стверджує, що провів наземну операцію в Сирії, захопивши сирійського громадянина

Ізраїльські військові провели наземну операцію в Сирії, затримавши громадянина Алі Солеймана аль-Ассі. Затриманий був пов'язаний з іранськими мережами та перебував під наглядом протягом місяців.

Новини Світу • 3 листопада, 23:01 • 22512 перегляди

Ізраїль вдарив по Дамаску у Сирії, троє людей загинуло, серед них телеведуча - CNN

Внаслідок нічного ізраїльського удару по Дамаску загинуло троє людей, серед яких відома телеведуча Сафаа Ахмед. Сирійське міноборони заявило, що атака була здійснена за допомогою безпілотників і літаків.

Новини Світу • 1 жовтня, 03:41 • 33350 перегляди

Друга хвиля вибухів пристроїв у Лівані: щонайменше 20 загиблих і 450 поранених

У Лівані сталася друга хвиля вибухів, цього разу радіостанцій "Хезболли". Щонайменше 20 людей загинули, понад 450 поранені. Ізраїль не коментує звинувачення у причетності до атак.

Новини Світу • 19 вересня, 09:42 • 16045 перегляди

Зеленський про евакуацію 30 українців з Лівану: ми продовжимо цю роботу

Президент Зеленський повідомив про евакуацію 30 українців з небезпечних районів Лівану. Серед евакуйованих - жінки та діти, які вже перебувають у безпеці в Польщі.

Війна • 3 серпня, 17:30 • 107269 перегляди

Україна евакуювала 30 громадян з Лівану через погіршення безпеки: що відомо

ГУР та МЗС організували евакуацію 30 українців з Лівану через погіршення безпекової ситуації. Евакуйовані, серед яких 21 жінка та 9 дітей, прибули до Польщі та отримують необхідну допомогу.

Суспільство • 3 серпня, 17:05 • 70795 перегляди

"Будь-яким доступним рейсом": США та Британія закликають громадян покинути Ліван

Посольства США та Великої Британії закликають своїх громадян терміново залишити Ліван через можливе погіршення ситуації. Тим, хто залишається, радять підготувати плани дій на випадок надзвичайних ситуацій.

Новини Світу • 3 серпня, 15:56 • 31465 перегляди

Вбивство лідера ХАМАС Ханії у Тегерані посилило побоювання розширення конфлікту в Газі на Близький Схід - Reuters

Лідер ХАМАС Ісмаїл Ханія був убитий в Ірані, що викликало загрози помсти Ізраїлю. Вбивство посилило занепокоєння щодо розширення конфлікту в Газі на Близький Схід.

Новини Світу • 31 липня, 15:25 • 25708 перегляди

Ліван готується до відповіді з боку Ізраїлю після удару по Голанських висотах

Ізраїль планує жорстку відповідь на ракетний удар з Лівану, що вбив 12 дітей на Голанських висотах. Дипломати намагаються запобігти ескалації між Ізраїлем та 'Хезболлою'.

Новини Світу • 30 липня, 05:48 • 22169 перегляди

МЗС радить українцям утриматись від поїздок до Лівану

Через погіршення безпекової ситуації МЗС України радить громадянам не їздити до Лівану. Надано рекомендації для українців, які вже перебувають у країні, щодо безпечного поводження та уникнення небезпечних зон.

Суспільство • 29 липня, 16:59 • 32731 перегляди

Кабінет міністрів Ізраїлю дозволив уряду відповісти на ракетний удар Хезболли

Кабінет міністрів Ізраїлю дозволив уряду прийняти рішення про відповідь на ракетний удар по Голанських висотах. У результаті атаки загинули 12 підлітків і дітей, Ізраїль та США звинувачують Хезболлу.

Війна • 29 липня, 01:33 • 112820 перегляди

"Ізраїль скористається своїм правом і відповість на масове вбивство": речник МЗС Ізраїлю попередив Ліван про загрозу "руйнівної війни"

Речник МЗС Ізраїлю попередив Ліван про загрозу "руйнівної війни" після ракетної атаки Хезболли на Голанських висотах. Ізраїль обіцяє відповісти на вбивство 11 людей, включаючи дітей.

Новини Світу • 28 липня, 10:00 • 30808 перегляди

Боррель засудив ракетний обстріл Голанських висот, загинуло 12 осіб

Голова Європарламенту Жозеп Боррель засудив ракетний обстріл Голанських висот. У результаті нападу з боку Лівану загинули щонайменше 12 молодих людей, ще майже 20 отримали поранення.

Війна • 28 липня, 00:21 • 106558 перегляди

Ракетна атака на Голанських висотах: 11 загиблих, Ізраїль звинувачує Хезболлу

Ракетний удар по футбольному полю на Голанських висотах забрав життя 11 осіб, включаючи дітей. Ізраїль звинувачує Хезболлу.

Новини Світу • 27 липня, 20:30 • 25238 перегляди

Іран погрожує Ізраїлю помстою за удар по консульству: чи можлива велика війна та інші сценарії розвитку подій

Іран може відповісти Ізраїлю ракетними ударами або ж атакувати ізраїльські посольства та військові бази після смертоносної атаки на його дипломатичний комплекс у Сирії.

Новини Світу • 11 квітня, 14:56 • 22928 перегляди

Ізраїльські авіаудари в Лівані призвели до поранень щонайменше 3 людей

Ізраїльські повітряні удари по базі Хезболли в ліванському місті Баальбек призвели до поранення щонайменше 3 людей, а Хезболла у відповідь випустила ракети в бік північного Ізраїлю.

Війна • 24 березня, 04:24 • 56963 перегляди

Хезболла атакує 60 ракетами ізраїльську військову базу на Голанських висотах

"Хезболла" завдала нових ударів по ізраїльській території. Проіранський бойовий рух стверджує, що випустив 60 ракет по ізраїльській військовій базі на Голанських висотах.

Новини Світу • 26 лютого, 17:04 • 30299 перегляди