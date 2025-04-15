Голанські висоти

Прем'єр Ізраїлю заявив про утримання буферної зони в Сирії до досягнення нової угоди. Заява пролунала з гори Хермон на тлі загострення конфлікту та нарощування військової присутності в регіоні.
Ізраїль інвестує 40 млн шекелів для збільшення населення на окупованих Голанських висотах через загрози з боку Сирії. План оголошено після усунення Башара Асада та приходу до влади нового лідера Ахмада аль-Шараа.
Під час нічної операції ВМС Ізраїлю повністю знищили сирійський військовий флот. Ізраїльські війська також створюють "стерильну оборонну зону" на півдні Сирії та зміцнюють позиції біля Голанських висот.
росія ініціювала термінове закрите засідання Радбезу ООН через падіння режиму Асада в Сирії. Сирійські повстанці захопили Дамаск, а Ізраїль взяв під контроль буферну зону на Голанських висотах.
Ізраїльські війська взяли під контроль буферну зону на Голанських висотах після падіння уряду Асада. Нетаньягу заявив про необхідність захоплення через відступ сирійських військ.
Армія оборони Ізраїлю розмістила сили в буферній зоні на кордоні з Сирією через загрозу проникнення озброєних осіб. ЦАХАЛ підкреслює, що не втручається у внутрішні справи Сирії, але захищатиме безпеку Голанських висот.
Ізраїльські військові провели наземну операцію в Сирії, затримавши громадянина Алі Солеймана аль-Ассі. Затриманий був пов'язаний з іранськими мережами та перебував під наглядом протягом місяців.
Внаслідок нічного ізраїльського удару по Дамаску загинуло троє людей, серед яких відома телеведуча Сафаа Ахмед. Сирійське міноборони заявило, що атака була здійснена за допомогою безпілотників і літаків.
У Лівані сталася друга хвиля вибухів, цього разу радіостанцій "Хезболли". Щонайменше 20 людей загинули, понад 450 поранені. Ізраїль не коментує звинувачення у причетності до атак.
Президент Зеленський повідомив про евакуацію 30 українців з небезпечних районів Лівану. Серед евакуйованих - жінки та діти, які вже перебувають у безпеці в Польщі.
ГУР та МЗС організували евакуацію 30 українців з Лівану через погіршення безпекової ситуації. Евакуйовані, серед яких 21 жінка та 9 дітей, прибули до Польщі та отримують необхідну допомогу.
Посольства США та Великої Британії закликають своїх громадян терміново залишити Ліван через можливе погіршення ситуації. Тим, хто залишається, радять підготувати плани дій на випадок надзвичайних ситуацій.
Лідер ХАМАС Ісмаїл Ханія був убитий в Ірані, що викликало загрози помсти Ізраїлю. Вбивство посилило занепокоєння щодо розширення конфлікту в Газі на Близький Схід.
Ізраїль планує жорстку відповідь на ракетний удар з Лівану, що вбив 12 дітей на Голанських висотах. Дипломати намагаються запобігти ескалації між Ізраїлем та 'Хезболлою'.
Через погіршення безпекової ситуації МЗС України радить громадянам не їздити до Лівану. Надано рекомендації для українців, які вже перебувають у країні, щодо безпечного поводження та уникнення небезпечних зон.
Кабінет міністрів Ізраїлю дозволив уряду прийняти рішення про відповідь на ракетний удар по Голанських висотах. У результаті атаки загинули 12 підлітків і дітей, Ізраїль та США звинувачують Хезболлу.
Речник МЗС Ізраїлю попередив Ліван про загрозу "руйнівної війни" після ракетної атаки Хезболли на Голанських висотах. Ізраїль обіцяє відповісти на вбивство 11 людей, включаючи дітей.
Голова Європарламенту Жозеп Боррель засудив ракетний обстріл Голанських висот. У результаті нападу з боку Лівану загинули щонайменше 12 молодих людей, ще майже 20 отримали поранення.
Ракетний удар по футбольному полю на Голанських висотах забрав життя 11 осіб, включаючи дітей. Ізраїль звинувачує Хезболлу.
Іран може відповісти Ізраїлю ракетними ударами або ж атакувати ізраїльські посольства та військові бази після смертоносної атаки на його дипломатичний комплекс у Сирії.
Ізраїльські повітряні удари по базі Хезболли в ліванському місті Баальбек призвели до поранення щонайменше 3 людей, а Хезболла у відповідь випустила ракети в бік північного Ізраїлю.
"Хезболла" завдала нових ударів по ізраїльській території. Проіранський бойовий рух стверджує, що випустив 60 ракет по ізраїльській військовій базі на Голанських висотах.