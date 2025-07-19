Ізраїль і Сирія домовилися про припинення вогню

Посол Сполучених Штатів Америки в Туреччині Том Баррак заявив, що Сирія та Ізраїль домовилися про припинення вогню. Про це інформує CNN із посиланням на допис Баррака у мережі Х (Twitter), передає УНН.

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Том Баррак, який також є спеціальним посланником США в Сирії, зазначив, що угода була "підтримана" Туреччиною, Йорданією та іншими сусідніми країнами.

Ми закликаємо друзів, бедуїнів і сунітів скласти зброю і разом з іншими меншинами побудувати нову і єдину сирійську ідентичність у мирі та процвітанні з сусідами - йдеться у дописі.

Зазначається що жодна зі сторін не прокоментувала повідомлення про угоду.

Перемир'я було оголошене після того, як Ізраїль у середу завдав авіаударів по Сирії, які, за словами Ізраїлю, були спрямовані на захист друзів, арабської релігійної меншини. Зіткнення між проурядовими силами та друзами призвели до загибелі десятків людей з моменту падіння довголітнього диктатора Сирії Башара аль-Асада.

У середу ввечері за місцевим часом сирійський уряд заявив, що його армія почала виводити війська з регіону Сувейда, де на вихідних спалахнули зіткнення між друзькими ополченцями та бедуїнськими племенами, що змусило урядові сили втрутитися.

Нагадаємо

16 липня у Дамаску, за повідомленнями, було завдано ізраїльського удару по штабу сирійських збройних сил, повідомляє Al Jazeera, вказуючи, що це загострює нестабільну обстановку на місцях та є виконанням заяв, пов'язаних із зіткненнями між сирійськими урядовими військами та "друзськими бойовиками" у місті Сувейда на півдні Сирії.

Сирія наполягатиме на виведенні ізраїльських військ з Голанських висот, незалежно від майбутніх мирних угод. Ізраїль сумнівається у згоді сирійського лідера Аш-Шараа на будь-яку угоду без цього виведення.