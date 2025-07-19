Ізраїль і Сирія домовилися про припинення вогню

$41.870.05
48.450.07
ukenru
П’ять серіалів про магічні пригоди: що подивитись цими вихідними
18 липня, 18:06 • 28701 перегляди
П’ять серіалів про магічні пригоди: що подивитись цими вихідними
Ексклюзив
18 липня, 15:17 • 113106 перегляди
Літакобудування без підтримки: як стратегічна галузь втрачає можливості для розвитку
Ексклюзив
18 липня, 14:59 • 73069 перегляди
Алгоритми, що вирішують за нас: чи готові ми до ШІ у банківській сфері?
Ексклюзив
18 липня, 14:38 • 69658 перегляди
Атаки рф: стало відомо скільки у Дніпрі пошкоджено закладів охорони здоров’я та освіти
Ексклюзив
18 липня, 13:33 • 74303 перегляди
Без можливості конкурувати з гігантами: заборона маркетингу між аптеками та виробниками вдарила по малих виробниках ліків
Ексклюзив
18 липня, 12:44 • 71092 перегляди
САП розслідує ймовірні зловживання в АРМА: нардеп Юрчишин наголошує на необхідності аудиту і кадрових рішеннях
18 липня, 11:59 • 56288 перегляди
Нові правила в'їзду: у ЄС дали "зелене світло" запуску системи контролю на кордонах
18 липня, 11:37 • 56133 перегляди
Офіційно: ЄС затвердив 18-й пакет санкцій проти рф і назвав уражені сектори
18 липня, 10:40 • 198052 перегляди
Усик проти Дюбуа: ставки букмекерів та коли почнеться реванш за титул абсолютного чемпіона світу
18 липня, 07:05 • 109748 перегляди
Зеленський призначив Умєрова секретарем РНБО
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
0м/с
87%
743мм
Популярнi новини
Зайняв 1000 га земель для ЗСУ та засіяв їх озимими: підприємцю на Миколаївщині оголосили підозру18 липня, 15:52 • 8446 перегляди
У Полтаві пролунав вибух на тлі балістичної загрози18 липня, 16:48 • 25792 перегляди
Вибухи пролунали у Дніпрі на тлі балістичної загрози з Криму18 липня, 17:01 • 10373 перегляди
У Дніпрі пролунала серія вибухів - ОВА18 липня, 17:33 • 13994 перегляди
Вибухи лунають у Києві, працюють сили ППО18 липня, 19:06 • 18254 перегляди
Публікації
Літакобудування без підтримки: як стратегічна галузь втрачає можливості для розвитку
Ексклюзив
18 липня, 15:17 • 113122 перегляди
Нардеп Гурін потрапив у скандал: чому його заява обурила військових18 липня, 14:37 • 107224 перегляди
Ретроградний Меркурій 2025: на які три знаки Зодіаку очікують випробування18 липня, 11:48 • 176305 перегляди
Усик проти Дюбуа: ставки букмекерів та коли почнеться реванш за титул абсолютного чемпіона світу18 липня, 10:40 • 198052 перегляди
Свіже поповнення в новому уряді: що відомо про Дениса Улютіна, Тараса Качку та Олексія Соболєва17 липня, 14:31 • 376940 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олександр Сирський
Юлія Свириденко
Віталій Кличко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Німеччина
Донецька область
Реклама
УНН Lite
П’ять серіалів про магічні пригоди: що подивитись цими вихідними18 липня, 18:06 • 28701 перегляди
Перші квитки на "Одіссею" Нолана розпродані - за рік до прем'єри18 липня, 12:24 • 124193 перегляди
"Камера поцілунків" викрила службовий роман CEO IT-гіганта на концерті Coldplay17 липня, 17:00 • 128540 перегляди
Королева Камілла святкує 78-річчя: Вільям і Кейт привітали мачуху принца Уельського17 липня, 13:55 • 134604 перегляди
"Гадаю, з цим я закінчила": Дженніфер Лопес більше не вірить у шлюб після чотирьох розлучень17 липня, 07:35 • 246696 перегляди
Актуальне
Financial Times
Північний потік
Іскандер (ОТРК)
Tesla Model Y
The Times

Ізраїль і Сирія домовилися про припинення вогню

Київ • УНН

 • 444 перегляди

Посол США в Туреччині Том Баррак повідомив про досягнення угоди про припинення вогню між Сирією та Ізраїлем, підтриманої Туреччиною та Йорданією. Перемир'я оголошено після ізраїльських авіаударів по Сирії та виведення сирійських військ з регіону Сувейда.

Ізраїль і Сирія домовилися про припинення вогню

Посол Сполучених Штатів Америки в Туреччині Том Баррак заявив, що Сирія та Ізраїль домовилися про припинення вогню. Про це інформує CNN із посиланням на допис Баррака у мережі Х (Twitter), передає УНН.

Деталі

Том Баррак, який також є спеціальним посланником США в Сирії, зазначив, що угода була "підтримана" Туреччиною, Йорданією та іншими сусідніми країнами.

Ми закликаємо друзів, бедуїнів і сунітів скласти зброю і разом з іншими меншинами побудувати нову і єдину сирійську ідентичність у мирі та процвітанні з сусідами

- йдеться у дописі.

Зазначається що жодна зі сторін не прокоментувала повідомлення про угоду.

Перемир'я було оголошене після того, як Ізраїль у середу завдав авіаударів по Сирії, які, за словами Ізраїлю, були спрямовані на захист друзів, арабської релігійної меншини. Зіткнення між проурядовими силами та друзами призвели до загибелі десятків людей з моменту падіння довголітнього диктатора Сирії Башара аль-Асада.

У середу ввечері за місцевим часом сирійський уряд заявив, що його армія почала виводити війська з регіону Сувейда, де на вихідних спалахнули зіткнення між друзькими ополченцями та бедуїнськими племенами, що змусило урядові сили втрутитися.

Нагадаємо

16 липня у Дамаску, за повідомленнями, було завдано ізраїльського удару по штабу сирійських збройних сил, повідомляє Al Jazeera, вказуючи, що це загострює нестабільну обстановку на місцях та є виконанням заяв, пов'язаних із зіткненнями між сирійськими урядовими військами та "друзськими бойовиками" у місті Сувейда на півдні Сирії.  

Сирія наполягатиме на виведенні ізраїльських військ з Голанських висот, незалежно від майбутніх мирних угод. Ізраїль сумнівається у згоді сирійського лідера Аш-Шараа на будь-яку угоду без цього виведення.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Політика
Ізраїль
Йорданія
Дамаск
Голанські висоти
Сирія
Туреччина
Сполучені Штати Америки
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9