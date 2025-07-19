Израиль и Сирия договорились о прекращении огня

Посол Соединенных Штатов Америки в Турции Том Баррак заявил, что Сирия и Израиль договорились о прекращении огня. Об этом информирует CNN со ссылкой на сообщение Баррака в сети Х (Twitter), передает УНН.

Детали

Том Баррак, который также является специальным посланником США в Сирии, отметил, что соглашение было "поддержано" Турцией, Иорданией и другими соседними странами.

Мы призываем друзей, бедуинов и суннитов сложить оружие и вместе с другими меньшинствами построить новую и единую сирийскую идентичность в мире и процветании с соседями - говорится в сообщении.

Отмечается, что ни одна из сторон не прокомментировала сообщения о соглашении.

Перемирие было объявлено после того, как Израиль в среду нанес авиаудары по Сирии, которые, по словам Израиля, были направлены на защиту друзей, арабского религиозного меньшинства. Столкновения между проправительственными силами и друзами привели к гибели десятков людей с момента падения многолетнего диктатора Сирии Башара аль-Асада.

В среду вечером по местному времени сирийское правительство заявило, что его армия начала выводить войска из региона Сувейда, где на выходных вспыхнули столкновения между друзскими ополченцами и бедуинскими племенами, что вынудило правительственные силы вмешаться.

Напомним

16 июля в Дамаске, по сообщениям, был нанесен израильский удар по штабу сирийских вооруженных сил, сообщает Al Jazeera, указывая, что это обостряет нестабильную обстановку на местах и является выполнением заявлений, связанных со столкновениями между сирийскими правительственными войсками и "друзскими боевиками" в городе Сувейда на юге Сирии.

Сирия будет настаивать на выводе израильских войск с Голанских высот, независимо от будущих мирных соглашений. Израиль сомневается в согласии сирийского лидера Аш-Шараа на любое соглашение без этого вывода.