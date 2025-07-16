У Дамаску повідомляють про ізраїльський удар по штабу сирійських військових на тлі бойових дій у Сувейді

У Дамаску, за повідомленнями, завдано ізраїльського удару по штабу сирійських збройних сил, повідомляє Al Jazeera, вказуючи, що це загострює нестабільну обстановку на місцях та є виконанням заяв, пов'язаних із зіткненнями між сирійськими урядовими військами та "друзськими бойовиками" у місті Сувейда на півдні Сирії, пише УНН.

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Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац, як вказано, "заявив у середу, що ізраїльські військові завдали удару по входу до штабу сирійських збройних сил у Дамаску".

Удари, як вказано, відбулися через кілька годин після заяв Каца сирійському уряду вивести війська з Сувейди, де останніми днями відбувалися запеклі зіткнення з "бойовиками друзської меншини" Сирії, яких Ізраїль розглядає як потенційного союзника в Сирії та стверджує, що втручається для захисту.

У південному місті, головному центрі друзської громади, відновилися запеклі бої після того, як припинення вогню, оголошене сирійським урядом у вівторок, було швидко зірвано.

У репортажах з Дамаска кореспондент Al Jazeera, як вказано, повідомив, що він був свідком двох атак безпілотників на штаб-квартиру Міністерства оборони Сирії, одну перед входом до будівлі, а іншу біля задньої стіни. Безпілотники продовжували кружляти над головою, і було чути черги, очевидно, з сирійських оборонних позицій, які стріляли по безпілотниках, пише видання.

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