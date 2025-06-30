Сирія домагатиметься виведення ізраїльських військ з Голанських висот у межах будь-якої мирної угоди - ЗМІ
Київ • УНН
Сирія наполягатиме на виведенні ізраїльських військ з Голанських висот, незалежно від майбутніх мирних угод. Ізраїль сумнівається у згоді сирійського лідера Аш-Шараа на будь-яку угоду без цього виведення.
Сирія має намір вимаганти від Ірану виведення виведення ізраїльських військ з Голанських висот. Дотримуватися такої позиції Дамаск обіцяє незалежно від того, яку мирну угоду вдасться уласти двом державам. Про це повідомляє Ynetnews, передає УНН.
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Сирійські джерела повідомляють пов'язаному з "Хезболлою" виданню, що хоча "Аш-Шараа" відкритий до зв'язків з Ізраїлем, його прихильники надають перевагу невійськовості. Туреччина виступає проти, побоюючись впливу Ізраїлю та Саудівської Аравії в Сирії.
Ізраїльські чиновники заявили, що існують серйозні сумніви щодо того, чи погодиться новий сирійський лідер Ахмад аш-Шараа на будь-яку мирну угоду з Ізраїлем , яка не передбачає виведення військ з Голанських висот, які Ізраїль захопив під час Шестиденної війни 1967 року, а пізніше анексував.
За словами офіційних осіб, Сполучені Штати були поінформовані про переговори, які зосереджені не лише на домовленостях щодо безпеки.
Ознаки можливої мирної угоди між Сирією та Ізраїлем до кінця 2025 року стають дедалі реалістичнішими, що потенційно може ознаменувати історичний зсув у регіональній дипломатії.
Міністр стратегічних питань Рон Дермер , близький союзник прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу , який має тісні зв'язки з адміністрацією Трампа, має відвідати Вашингтон пізніше в понеділок. Очікується, що він обговорить ситуацію та потенційне розширення Авраамських угод 2020 року.
Ізраїль завдав ударів по Сирії у відповідь на запуск ракет – ЗМІ04.06.25, 10:04 • 3648 переглядiв