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Сирія домагатиметься виведення ізраїльських військ з Голанських висот у межах будь-якої мирної угоди - ЗМІ

Київ • УНН

 • 296 перегляди

Сирія наполягатиме на виведенні ізраїльських військ з Голанських висот, незалежно від майбутніх мирних угод. Ізраїль сумнівається у згоді сирійського лідера Аш-Шараа на будь-яку угоду без цього виведення.

Сирія домагатиметься виведення ізраїльських військ з Голанських висот у межах будь-якої мирної угоди - ЗМІ

Сирія має намір вимаганти від Ірану виведення виведення ізраїльських військ з Голанських висот. Дотримуватися такої позиції Дамаск обіцяє незалежно від того, яку мирну угоду вдасться уласти двом державам. Про це повідомляє Ynetnews, передає УНН.

Деталі

Сирійські джерела повідомляють пов'язаному з "Хезболлою" виданню, що хоча "Аш-Шараа" відкритий до зв'язків з Ізраїлем, його прихильники надають перевагу невійськовості. Туреччина виступає проти, побоюючись впливу Ізраїлю та Саудівської Аравії в Сирії.

Ізраїльські чиновники заявили, що існують серйозні сумніви щодо того, чи погодиться новий сирійський лідер Ахмад аш-Шараа на будь-яку мирну угоду з Ізраїлем , яка не передбачає виведення військ з Голанських висот, які Ізраїль захопив під час Шестиденної війни 1967 року, а пізніше анексував.

За словами офіційних осіб, Сполучені Штати були поінформовані про переговори, які зосереджені не лише на домовленостях щодо безпеки.

Ознаки можливої ​​мирної угоди між Сирією та Ізраїлем до кінця 2025 року стають дедалі реалістичнішими, що потенційно може ознаменувати історичний зсув у регіональній дипломатії.

Міністр стратегічних питань Рон Дермер , близький союзник прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу , який має тісні зв'язки з адміністрацією Трампа, має відвідати Вашингтон пізніше в понеділок. Очікується, що він обговорить ситуацію та потенційне розширення Авраамських угод 2020 року.

Ізраїль завдав ударів по Сирії у відповідь на запуск ракет – ЗМІ04.06.25, 10:04 • 3648 переглядiв

Лілія Набока

Лілія Набока

ПолітикаНовини Світу
Ізраїль
Голанські висоти
Сирія
Саудівська Аравія
Беньямін Нетаньягу
Туреччина
Сполучені Штати Америки
Іран
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