Ізраїль завдав ударів по Сирії у відповідь на запуск ракет – ЗМІ
Київ • УНН
У відповідь на запуск двох ракет з Сирії, Ізраїль завдав артилерійських ударів по сирійських позиціях. Відповідальність за обстріл взяло на себе угруповання "Бригади мученика Мухаммеда Дейфа".
Ізраїльська армія завдала артилерійських ударів по цілях у Сирії після запуску двох ракет з сирійської території у бік Голанських висот.
Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство Reuters.
Деталі
За даними ізраїльських військових, обидві ракети впали в незаселених районах, не спричинивши шкоди чи жертв. У відповідь Ізраїль обстріляв сирійські військові позиції на півдні країни, зокрема в провінціях Дараа та Кунейтра. Міністр оборони Ізраїлю Ізраель Кац заявив, що відповідальність за обстріли несе новий сирійський уряд на чолі з президентом Ахмадом аль-Шараа.
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За його словами, "повна відповідь буде надана найближчим часом", – повідомляє Associated Press. Сирійська сторона не підтвердила факт запуску ракет, але засудила ізраїльські удари, заявивши про "значні людські та матеріальні втрати".
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Відповідальність за запуск ракет взяло на себе маловідоме угруповання "Бригади мученика Мухаммеда Дейфа", хоча ця заява не була незалежно підтверджена. Довідка Ахмад аль-Шараа став президентом Сирії після повалення режиму Башара Асада в грудні 2024 року. Ізраїль вважає нову сирійську владу радикальною та звинувачує її в підтримці джихадистських угруповань.
Нагадаємо
Це перший випадок запуску ракет з території Сирії по Ізраїлю з моменту зміни влади в Дамаску. Ізраїль регулярно завдає ударів по цілях у Сирії, заявляючи про необхідність запобігання передачі зброї ворожим угрупованням.
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