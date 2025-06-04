Израиль нанес удары по Сирии в ответ на запуск ракет – СМИ

$41.640.02
47.500.43
ukenru
Украина готовится к изменениям в торговле с Евросоюзом: что будет после 6 июня
Эксклюзив
06:24 • 10365 просмотра

Украина готовится к изменениям в торговле с Евросоюзом: что будет после 6 июня

Эксклюзив
05:30 • 12412 просмотра

Стоматолог развеяла мифы о кариесе и назвала действенные методы профилактики

3 июня, 18:45 • 23778 просмотра

Ермак обсудил с Виткоффом переговоры с рф и пригласил в Украину "увидеть ситуацию"

3 июня, 18:15 • 43766 просмотра

Силами беспилотных систем будет командовать "Мадяр"

3 июня, 18:10 • 36643 просмотра

Михаил Драпатый стал командующим Объединенными силами

3 июня, 11:55 • 214214 просмотра

От советского наследия к стандартам НАТО: Украина ищет решения для обслуживания техники со всего мира

Эксклюзив
3 июня, 08:15 • 161636 просмотра

Политолог о результатах переговоров в Стамбуле: демонстрация Трампу, что рф не хочет мира

Эксклюзив
3 июня, 07:51 • 264291 просмотра

Авиация на грани: эксперт объяснил, почему замена “советского парка” сейчас невозможна

Эксклюзив
3 июня, 06:00 • 129976 просмотра

Выборы в Южной Корее: изменится ли поддержка Украины после результатов

2 июня, 18:59 • 232690 просмотра

Второй раунд переговоров в Стамбуле: о чем договорились Украина и россия

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
3м/с
84%
752мм
Популярные новости

россияне оккупировали еще два населенных пункта в Сумской области – DeepState

3 июня, 21:59 • 15653 просмотра

В парламент внесли постановление об увольнении министра финансов

3 июня, 22:42 • 18363 просмотра

Крым обозначили российским: на международной встрече обнаружили "некорректное изображение" территории Украины

4 июня, 00:23 • 17990 просмотра

"Отвратительная гадость": Маск раскритиковал законопроект Трампа о бюджетных расходах

02:32 • 16169 просмотра

Глава Пентагона впервые пропустит "Рамштайн" - AP

05:11 • 12102 просмотра
публикации

Украина готовится к изменениям в торговле с Евросоюзом: что будет после 6 июня
Эксклюзив

06:24 • 10385 просмотра

Лингвистические манипуляции покоряют потребителей: сертификат, гарантия, официальность… А вы проверяли, что стоит за этими словами?

3 июня, 14:43 • 88567 просмотра

Labubu: почему игрушки стали новым трендом среди детей и взрослых

3 июня, 12:52 • 161320 просмотра

От советского наследия к стандартам НАТО: Украина ищет решения для обслуживания техники со всего мира

3 июня, 11:55 • 214228 просмотра

Авиация на грани: эксперт объяснил, почему замена “советского парка” сейчас невозможна
Эксклюзив

3 июня, 07:51 • 264300 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Олег Синегубов

Линдси Грэм

Игорь Терехов

Актуальные места

Украина

Соединённые Штаты

Харьков

Белый дом

Стамбул

Реклама
УНН Lite

CD Projekt RED показала первые трейлеры игры "Ведьмак 4"

3 июня, 14:36 • 49532 просмотра

Labubu: почему игрушки стали новым трендом среди детей и взрослых

3 июня, 12:52 • 161320 просмотра

Кэмерон после "Аватара" экранизирует роман "Дьяволы" - о демонах, ведьмах и апокалиптических монстрах

3 июня, 07:52 • 124633 просмотра

Белый дом показал новый официальный портрет Трампа с очень показательными деталями

3 июня, 07:15 • 126779 просмотра

Новый “Франкенштейн” от Гильермо дель Торо всколыхнул сеть: тизер ленты набрал миллионы просмотров

3 июня, 06:54 • 111284 просмотра
Актуальное

Шахед-136

Фокс Ньюс

ТикТок

Гривна

Евро

Израиль нанес удары по Сирии в ответ на запуск ракет – СМИ

Киев • УНН

 • 886 просмотра

В ответ на запуск двух ракет из Сирии, Израиль нанес артиллерийские удары по сирийским позициям. Ответственность за обстрел взяла на себя группировка "Бригады мученика Мухаммеда Дейфа".

Израиль нанес удары по Сирии в ответ на запуск ракет – СМИ

Израильская армия нанесла артиллерийские удары по целям в Сирии после запуска двух ракет с сирийской территории в сторону Голанских высот.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Reuters.

Детали

По данным израильских военных, обе ракеты упали в незаселенных районах, не причинив вреда или жертв. В ответ Израиль обстрелял сирийские военные позиции на юге страны, в частности в провинциях Дараа и Кунейтра. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что ответственность за обстрелы несет новое сирийское правительство во главе с президентом Ахмадом аль-Шараа.

Израиль тайно провел переговоры с Сирией в Баку: стали известны детали16.05.25, 14:49 • 2964 просмотра

По его словам, "полный ответ будет предоставлен в ближайшее время", – сообщает Associated Press. Сирийская сторона не подтвердила факт запуска ракет, но осудила израильские удары, заявив о "значительных человеческих и материальных потерях".

 Дополнительно

Ответственность за запуск ракет взяла на себя малоизвестная группировка "Бригады мученика Мухаммеда Дейфа", хотя это заявление не было независимо подтверждено. Справка Ахмад аль-Шараа стал президентом Сирии после свержения режима Башара Асада в декабре 2024 года. Израиль считает новую сирийскую власть радикальной и обвиняет ее в поддержке джихадистских группировок.

Напомним

Это первый случай запуска ракет с территории Сирии по Израилю с момента смены власти в Дамаске. Израиль регулярно наносит удары по целям в Сирии, заявляя о необходимости предотвращения передачи оружия враждебным группировкам.

Израиль нанес удар по командному центру Исламского джихада в Дамаске14.03.25, 02:09 • 29130 просмотров

Андрей Кулик

Андрей Кулик

ВойнаНовости Мира
Ассошиэйтед Пресс
Reuters
Башар Асад
Голанские высоты
Сирия
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9