Израиль нанес удары по Сирии в ответ на запуск ракет – СМИ
Киев • УНН
В ответ на запуск двух ракет из Сирии, Израиль нанес артиллерийские удары по сирийским позициям. Ответственность за обстрел взяла на себя группировка "Бригады мученика Мухаммеда Дейфа".
Израильская армия нанесла артиллерийские удары по целям в Сирии после запуска двух ракет с сирийской территории в сторону Голанских высот.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Reuters.
Детали
По данным израильских военных, обе ракеты упали в незаселенных районах, не причинив вреда или жертв. В ответ Израиль обстрелял сирийские военные позиции на юге страны, в частности в провинциях Дараа и Кунейтра. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что ответственность за обстрелы несет новое сирийское правительство во главе с президентом Ахмадом аль-Шараа.
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По его словам, "полный ответ будет предоставлен в ближайшее время", – сообщает Associated Press. Сирийская сторона не подтвердила факт запуска ракет, но осудила израильские удары, заявив о "значительных человеческих и материальных потерях".
Дополнительно
Ответственность за запуск ракет взяла на себя малоизвестная группировка "Бригады мученика Мухаммеда Дейфа", хотя это заявление не было независимо подтверждено. Справка Ахмад аль-Шараа стал президентом Сирии после свержения режима Башара Асада в декабре 2024 года. Израиль считает новую сирийскую власть радикальной и обвиняет ее в поддержке джихадистских группировок.
Напомним
Это первый случай запуска ракет с территории Сирии по Израилю с момента смены власти в Дамаске. Израиль регулярно наносит удары по целям в Сирии, заявляя о необходимости предотвращения передачи оружия враждебным группировкам.
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