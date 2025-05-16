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Зеленский о переговорах в Стамбуле: российские представители даже не могут пойти на прекращение огня
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Зеленский о переговорах в Стамбуле: российские представители даже не могут пойти на прекращение огня

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Израиль тайно провел переговоры с Сирией в Баку: стали известны детали

Киев • УНН

 • 908 просмотра

В Баку состоялись переговоры между Израилем и Сирией при посредничестве Азербайджана. Стороны обсудили ситуацию на северной границе Израиля и возможности ее стабилизации.

Израиль тайно провел переговоры с Сирией в Баку: стали известны детали

Израиль провел тайные переговоры с Сирией в Баку при посредничестве Азербайджана. Об этом сообщает новостной портал Ynet, передает УНН.

Детали

По данным источников, обе стороны обсудили ситуацию на северной границе Израиля и говорили о ее стабилизации. Сообщается, что Израиль представляли начальник оперативного управления Генштаба генерал-майор Одед Басюк и представители Совета по нацбезопасности. Во встрече также принимали участие и представители Турции.

Эта встреча между израильскими и сирийскими представителями стала первой после падения режима Башара Асада. До этого переговоры велись между представителями Израиля и Турции – последние представляли интересы сирийских повстанцев.

Переговоры состоялись на фоне недавней встречи президента США Дональда Трампа с новым лидером Сирии Ахмедом аль-Шараа. Тогда он заявил, что собирается снять американские санкции с Сирии в ближайшее время.

Напомним

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна возможно, откажется от американской помощи в сфере безопасности. В то же время, спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Виткофф заявил, что в Белом доме отрицают разногласия между странами.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

политикаНовости Мира
Стив Уиткофф
Израиль
Башар Асад
Дональд Трамп
Азербайджан
Сирия
Биньямин Нетаньяху
Турция
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