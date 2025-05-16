Израиль тайно провел переговоры с Сирией в Баку: стали известны детали
Киев • УНН
В Баку состоялись переговоры между Израилем и Сирией при посредничестве Азербайджана. Стороны обсудили ситуацию на северной границе Израиля и возможности ее стабилизации.
Израиль провел тайные переговоры с Сирией в Баку при посредничестве Азербайджана. Об этом сообщает новостной портал Ynet, передает УНН.
Детали
По данным источников, обе стороны обсудили ситуацию на северной границе Израиля и говорили о ее стабилизации. Сообщается, что Израиль представляли начальник оперативного управления Генштаба генерал-майор Одед Басюк и представители Совета по нацбезопасности. Во встрече также принимали участие и представители Турции.
Эта встреча между израильскими и сирийскими представителями стала первой после падения режима Башара Асада. До этого переговоры велись между представителями Израиля и Турции – последние представляли интересы сирийских повстанцев.
Переговоры состоялись на фоне недавней встречи президента США Дональда Трампа с новым лидером Сирии Ахмедом аль-Шараа. Тогда он заявил, что собирается снять американские санкции с Сирии в ближайшее время.
Напомним
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна возможно, откажется от американской помощи в сфере безопасности. В то же время, спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Виткофф заявил, что в Белом доме отрицают разногласия между странами.