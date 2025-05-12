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Ми очікуємо припинення вогню і особисто чекатиму на путіна в Туреччині - Зеленський
11 травня, 17:14 • 22825 перегляди

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Ізраїль може відмовитися від військової допомоги США, Білий дім заперечує розбіжності між країнами - ЗМІ

Київ • УНН

 • 302 перегляди

Беньямін Нетаньяху заявив, що Ізраїль, можливо, відмовиться від американської допомоги у сфері безпеки. Віткофф каже, що Нетаньяху та ізраїльський народ "є вірними союзниками США".

Ізраїль може відмовитися від військової допомоги США, Білий дім заперечує розбіжності між країнами - ЗМІ

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що країні, вочевидь, доведеться відмовитися від американської допомоги у сфері безпеки. Про це повідомляє NBC News, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що під час засідання комітету із закордонних справ і оборони парламенту Ізраїлю Нетаньяху порівняв це рішення із відмовою Ізраїлю від невійськової допомоги США у 1990-х роках.

Я сказав тоді, що цей крок, а також наша економічна політика, приведуть до розвитку Ізраїлю. І ви бачите, де ми є сьогодні

- цитує видання Нетаньяху.

У свою чергу спецпосланець президента США на Близькому Сході Стів Віткофф в інтерв'ю Breitbart заявив, що Нетаньяху та ізраїльський народ "є вірними союзниками Сполучених Штатів".

"Я був на кількох зустрічах з президентом і прем'єр-міністром - вони дружні. Насправді вони хороші друзі". (Ізраїль - ред.) є чудовим партнером для Сполучених Штатів - стратегічно, економічно. У нас дуже схожі цілі", - запевнив Віткофф.

Нагадаємо

За інформацією Reuters, ХАМАС веде переговори з адміністрацією США про припинення вогню в Газі та гуманітарну допомогу. Посол Вашингтона в Ізраїлі також заявив, що підтримуваний США механізм надання допомоги в Газу має набути чинності незабаром.

Напередодні в Тель-Авіві пройшла демонстрація з вимогою звільнити заручників ХАМАС. Протестувальники виступають проти військового наступу в Газі, побоюючись за життя полонених.

ХАМАС планує звільнити американсько-ізраїльського заручника Едана Александера - ЗМІ12.05.25, 00:03 • 882 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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