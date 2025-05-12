Израиль может отказаться от военной помощи США, Белый дом отрицает разногласия между странами – СМИ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что стране, очевидно, придется отказаться от американской помощи в сфере безопасности. Об этом сообщает NBC News, информирует УНН.

Отмечается, что во время заседания комитета по иностранным делам и обороне парламента Израиля Нетаньяху сравнил это решение с отказом Израиля от невоенной помощи США в 1990-х годах.

Я сказал тогда, что этот шаг, а также наша экономическая политика, приведут к развитию Израиля. И вы видите, где мы сегодня