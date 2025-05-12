Израиль может отказаться от военной помощи США, Белый дом отрицает разногласия между странами – СМИ
Киев • УНН
Беньямин Нетаньяху заявил, что Израиль, возможно, откажется от американской помощи в сфере безопасности. Виткофф говорит, что Нетаньяху и израильский народ "являются верными союзниками США".
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что стране, очевидно, придется отказаться от американской помощи в сфере безопасности. Об этом сообщает NBC News, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что во время заседания комитета по иностранным делам и обороне парламента Израиля Нетаньяху сравнил это решение с отказом Израиля от невоенной помощи США в 1990-х годах.
Я сказал тогда, что этот шаг, а также наша экономическая политика, приведут к развитию Израиля. И вы видите, где мы сегодня
В свою очередь спецпосланник президента США на Ближнем Востоке Стив Виткофф в интервью Breitbart заявил, что Нетаньяху и израильский народ "являются верными союзниками Соединенных Штатов".
"Я был на нескольких встречах с президентом и премьер-министром - они дружеские. На самом деле они хорошие друзья". (Израиль - ред.) является отличным партнером для Соединенных Штатов - стратегически, экономически. У нас очень похожие цели", - заверил Виткофф.
Напомним
По информации Reuters, ХАМАС ведет переговоры с администрацией США о прекращении огня в Газе и гуманитарной помощи. Посол Вашингтона в Израиле также заявил, что поддерживаемый США механизм оказания помощи в Газу должен вступить в силу в скором времени.
Накануне в Тель-Авиве прошла демонстрация с требованием освободить заложников ХАМАС. Протестующие выступают против военного наступления в Газе, опасаясь за жизнь пленных.
ХАМАС планирует освободить американско-израильского заложника Эдана Александера - СМИ12.05.25, 00:03 • 784 просмотра