ХАМАС планирует освободить американско-израильского заложника Эдана Александера - СМИ
Киев • УНН
Решение приняли после переговоров с США и усилий для прекращения огня. ХАМАС готов к переговорам об обмене пленными и управлении Газой.
Вооруженная группировка ХАМАС заявила, что планирует освободить заложника-солдата Эдана Александера, который имеет гражданство США и Израиля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Times of Israel.
Детали
Отмечается, что решение освободить Александера было принято после недавних переговоров с официальными лицами США и "активизированных усилий для достижения прекращения огня, открытия пограничных пунктов и пропуска гуманитарной помощи в сектор Газа".
Террористическая группировка также заявляет, что она готова начать интенсивные переговоры, направленные на достижение окончательного соглашения о прекращении войны, установлении взаимно "согласованного обмена пленными и обеспечении управления Газой независимой профессиональной властью"
Также указывается, что ХАМАС использует термин "обмен пленными" для обозначения освобождения заложников в обмен на палестинских заключенных.
Напомним
США давно ведут переговоры с ХАМАС по заложникам в Газе. Эти усилия включают попытку освободить Эдана Александера из Нью-Джерси, который считается последним живым американским заложником, удерживаемым ХАМАС.
ХАМАС ведет переговоры с США о прекращении огня в Газе и гумпомощи - Reuters11.05.25, 21:11 • 2460 просмотров