ХАМАС ведет переговоры с США о прекращении огня в Газе и гумпомощи - Reuters

ХАМАС ведет переговоры с администрацией США о прекращении огня в Газе и гуманитарной помощи. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного палестинского чиновника, информирует УНН.

Детали

Издание напоминает, что президент США Дональд Трамп недавно повторил обещание помочь в доставке помощи палестинцам в Газе. Посол Вашингтона в Израиле также заявил, что поддерживаемый США механизм оказания помощи в Газу должен вступить в силу в скором времени.

Мы не можем говорить о текущих переговорах, но я обращу внимание на недавние заявления Катара и Египта о том, что они продолжают работать над соглашением - прокомментировал информацию представитель Государственного департамента США.

В то же время, по его словам, ХАМАС несет полную ответственность за войну, а также за возобновление боевых действий.

"Президент Трамп четко дал понять, с какими последствиями столкнется ХАМАС, если он продолжит удерживать заложников, включая американца Эдана Александра и тела четырех американцев", - добавил спикер.

Напомним

Накануне в Тель-Авиве прошла демонстрация с требованием освободить заложников ХАМАС. Протестующие выступают против военного наступления в Газе, опасаясь за жизнь пленных.

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