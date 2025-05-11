ХАМАС ведет переговоры с США о прекращении огня в Газе и гумпомощи - Reuters
Киев • УНН
ХАМАС проводит переговоры с администрацией США о прекращении огня в Газе и оказании гуманитарной помощи. Трамп пообещал помочь палестинцам в Газе.
ХАМАС ведет переговоры с администрацией США о прекращении огня в Газе и гуманитарной помощи. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного палестинского чиновника, информирует УНН.
Детали
Издание напоминает, что президент США Дональд Трамп недавно повторил обещание помочь в доставке помощи палестинцам в Газе. Посол Вашингтона в Израиле также заявил, что поддерживаемый США механизм оказания помощи в Газу должен вступить в силу в скором времени.
Мы не можем говорить о текущих переговорах, но я обращу внимание на недавние заявления Катара и Египта о том, что они продолжают работать над соглашением
В то же время, по его словам, ХАМАС несет полную ответственность за войну, а также за возобновление боевых действий.
"Президент Трамп четко дал понять, с какими последствиями столкнется ХАМАС, если он продолжит удерживать заложников, включая американца Эдана Александра и тела четырех американцев", - добавил спикер.
Напомним
Накануне в Тель-Авиве прошла демонстрация с требованием освободить заложников ХАМАС. Протестующие выступают против военного наступления в Газе, опасаясь за жизнь пленных.
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