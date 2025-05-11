ХАМАС веде переговори з США щодо припинення вогню в Газі та гумдопомоги - Reuters
Київ • УНН
ХАМАС проводить переговори з адміністрацією США про припинення вогню в Газі та надання гуманітарної допомоги. Трамп пообіцяв допомогти палестинцям у Газі.
ХАМАС веде переговори з адміністрацією США про припинення вогню в Газі та гуманітарну допомогу. Про це повідомляє Reuters із посиланням на високопоставленого палестинського чиновника, інформує УНН.
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Видання нагадує, що президент США Дональд Трамп нещодавно повторив обіцянку допомогти у доправленні допомоги палестинцям у Газі. Посол Вашингтона в Ізраїлі також заявив, що підтримуваний США механізм надання допомоги в Газу має набути чинності незабаром.
Ми не можемо говорити про поточні переговори, але я зверну увагу на нещодавні заяви Катару та Єгипту про те, що вони продовжують працювати над угодою
Водночас, за його словами, ХАМАС несе повну відповідальність за війну, а також за відновлення бойових дій.
"Президент Трамп чітко дав зрозуміти, з якими наслідками зіткнеться ХАМАС, якщо він продовжить утримувати заручників, включаючи американця Едана Александра та тіла чотирьох американців", - додав речник.
Нагадаємо
Напередодні в Тель-Авіві пройшла демонстрація з вимогою звільнити заручників ХАМАС. Протестувальники виступають проти військового наступу в Газі, побоюючись за життя полонених.
Макрон вважає, що Франція може визнати Палестинську державу в червні - Politico10.04.25, 18:54 • 12053 перегляди