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В Ізраїлі тисячі людей вимагають звільнення заручників у Газі

Київ • УНН

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В Тель-Авіві пройшла демонстрація з вимогою звільнити заручників ХАМАС. Протестувальники виступають проти військового наступу в Газі, побоюючись за життя полонених.

В Ізраїлі тисячі людей вимагають звільнення заручників у Газі

Тисячі людей зібралися на вулицях Тель-Авіва в суботу, щоб закликати до звільнення заручників, яких досі утримує палестинське терористичне угрупування ХАМАС. Також вони протестували проти нового військового наступу в секторі Газа, боячись, що заручники можуть загинути від бомбардувань.

Передає УНН із посиланням на Times of Israel.

Деталі

Тисячі людей вийшли на демонстрацію в Ізраїлі із протестом проти нового військового наступу на позиції палестинської терористичної організації ХАМАС у секторі Газа. На центральному мітингу в Тель-Авіві відбувся форум сімей заручників.

Родичі полонених нагадали, що 581 день турбуються про заручників. За офіційними даними Ізраїлю, у секторі Газа все ще утримуються 59 заручників, при чому 24 з них вважаються живими. 

Організатори мітингу стверджують, що Ізраїль втратив "можливість століття", не досягши мирної угоди в регіоні та не припинивши війну. За їх словами, у разі нового розширення наступу ЦАХАЛ, утримувані заручники можуть загинути від бомбардувань.

Терористи можуть убити їх, якщо почують наближення ізраїльської армії. Або вони просто не змогли вижити в суворих і нелюдських умовах полону".

Звертаючись до уряду прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу, Ілан Далал, батько ізраїльтянина, викраденого 7 жовтня 2023 року після теракту ХАМАС, сказав: 

Ви обрані посадові особи, ви повинні прислухатися до громадськості. І громадськість говорить голосно і ясно: Все! Зараз! Настав час ухвалити мужнє і необхідне рішення, щоб покласти край війні і повернути всіх додому

Нагадаємо

Британські компанії експортували тисячі військових товарів до Ізраїлю, незважаючи на призупинення експортних ліцензій.

Спецпосланець США Віткофф провів закриту зустріч із членами Радбезу ООН: про Газу та інші питання08.05.25, 08:16 • 3185 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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