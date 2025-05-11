В Израиле тысячи людей требуют освобождения заложников в Газе
Киев • УНН
В Тель-Авиве прошла демонстрация с требованием освободить заложников ХАМАС. Протестующие выступают против военного наступления в Газе, опасаясь за жизни пленных.
Тысячи людей собрались на улицах Тель-Авива в субботу, чтобы призвать к освобождению заложников, которых до сих пор удерживает палестинская террористическая группировка ХАМАС. Также они протестовали против нового военного наступления в секторе Газа, опасаясь, что заложники могут погибнуть от бомбардировок.
Передает УНН со ссылкой на Times of Israel.
Детали
Тысячи людей вышли на демонстрацию в Израиле с протестом против нового военного наступления на позиции палестинской террористической организации ХАМАС в секторе Газа. На центральном митинге в Тель-Авиве состоялся форум семей заложников.
Родственники пленных напомнили, что 581 день беспокоятся о заложниках. По официальным данным Израиля, в секторе Газа все еще удерживаются 59 заложников, при чем 24 из них считаются живыми.
Организаторы митинга утверждают, что Израиль потерял "возможность столетия", не достигнув мирного соглашения в регионе и не прекратив войну. По их словам, в случае нового расширения наступления ЦАХАЛ, удерживаемые заложники могут погибнуть от бомбардировок.
Террористы могут убить их, если услышат приближение израильской армии. Или они просто не смогли выжить в суровых и бесчеловечных условиях плена".
Обращаясь к правительству премьер-министра Биньямина Нетаньяху, Илан Далал, отец израильтянина, похищенного 7 октября 2023 года после теракта ХАМАС, сказал:
Вы избранные должностные лица, вы должны прислушиваться к общественности. И общественность говорит громко и ясно: Все! Сейчас! Пришло время принять мужественное и необходимое решение, чтобы положить конец войне и вернуть всех домой
Напомним
Британские компании экспортировали тысячи военных товаров в Израиль, несмотря на приостановку экспортных лицензий.
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