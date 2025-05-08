Спецпосланник США Уиткофф провел закрытую встречу с членами Совбеза ООН: о Газе и других вопросах
Киев • УНН
Спецпосланник США Стив Уиткофф проинформировал Совет Безопасности ООН о различных темах, включая сектор Газа. Встреча состоялась после назначения Виткоффа спецпосланником Трампа на Ближнем Востоке.
Спецпосланник США Стив Виткофф проинформировал членов Совета Безопасности ООН в среду о различных темах, включая сектор Газа, сообщили участники закрытых переговоров, сообщает AFP, пишет УНН.
Детали
Неформальная встреча в Нью-Йорке состоялась на следующий день после того, как Уиткофф был официально приведен к присяге в качестве специального посланника президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке.
На церемонии приведения к присяге Трамп намекнул на "очень большое объявление", которое должно состояться перед его визитом на Ближний Восток на следующей неделе, не вдаваясь в подробности.
Уиткофф, миллиардер-застройщик и близкий союзник Трампа, выступал в качестве ведущего переговорщика США по нескольким крупным вопросам, включая войну Израиля и ХАМАС, войну россии и Украины и ядерную программу Ирана.
После встречи послы из 14 других членов Совета Безопасности ООН отказались предоставить подробности высказываний Уиткоффа.
"Это было конфиденциально", - сказал посол Пакистана Асим Ифтихар Ахмад.
Посол Панамы Элою Альфаро де Альба назвал это "неофициальной встречей, она была очень интересной, на разные темы, не только Газа".
После возвращения Трампа в офис в январе не было постоянного посла США в ООН, что затрудняло членам совета быть в курсе американских позиций по разным вопросам, заявили некоторые дипломаты.
Уиткофф также встретился в среду с послом Израиля в ООН Дэнни Даноном.
Данон сказал, что после этого у них была "важная дискуссия по региональным вопросам".
"Мы продолжим сотрудничать с нашим сильнейшим союзником, Соединенными Штатами", - добавил он.
Союзники Трампа обеспокоены действиями Витткоффа на переговорах с Россией и Ираном — NY Post01.05.25, 14:43 • 7714 просмотров