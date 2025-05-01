Союзники Трампа обеспокоены действиями Витткоффа на переговорах с Россией и Ираном — NY Post
Киев • УНН
Спецпосланник Трампа Стив Виткофф проводит переговоры с россией и Ираном без сопровождения экспертов, что вызывает беспокойство из-за нарушения дипломатической процедуры и возможных ошибок в оценках.
Специальный посланник президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Виткофф, который также участвует в переговорах с россией, вызывает беспокойство среди членов администрации из-за нетипичного дипломатического поведения. Об этом сообщает New York Post, передает УНН.
Детали
По данным источников издания, Виткофф проводит встречи с высокопоставленными чиновниками без сопровождения экспертов и советников, иногда пользуясь услугами кремлевских переводчиков, что является нарушением давней дипломатической процедуры.
А в преддверии последней встречи Виткоффа с путиным, которая была в прошлую пятницу, уроженец Нью-Йорка поприветствовал кремлевского диктатора как старого друга - без намека на привычный круг советников, экспертов и военных офицеров, которые обычно сопровождают американских чиновников, ведущих переговоры.
Сам путин не присутствовал на этой встрече наедине, его сопровождали помощник юрий ушаков и глава суверенного фонда благосостояния москвы кирилл дмитриев.
"Любой, кто ведет подобные переговоры с путиным, выиграет от того, что его или ее команда познакомится с россией лично и будет брать их с собой на встречи с кремлем", - сказал Джон Гарди, директор российской программы Фонда защиты демократии, о шаге Виткоффа.
Один из членов первой администрации Трампа был более лаконичным.
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"Хороший парень, но неуклюжий гребаный идиот", - сказал этот человек о Виткоффе. "Он не должен делать это в одиночку".
"Возможно, это просто меня обманывают", - добавил источник.
На Ближнем Востоке Виткофф выступает посредником между Израилем и ХАМАС. Хотя ему удалось достичь временного прекращения огня, дальнейшие переговоры провалились. По словам самого Виткоффа, он считал, что соглашение с ХАМАС заключено, однако организация изменила условия и переговоры сорвались.
Хотя многие в Израиле ценят усилия Виткоффа, отсутствие у него дипломатического опыта, по их мнению, затуманивает его суждения.
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"Его предположение, что такими игроками, как ХАМАС или Иран, в первую очередь движет желание жить, и поэтому с ними можно взаимодействовать непосредственно, отражает опасное непонимание их долгосрочных идеологических целей", - заявил Шири Файн-Гроссман, бывший глава отдела региональных вопросов Совета национальной безопасности Израиля.
"Мы должны понимать наших врагов через их призму, а не через нашу. ХАМАС и Иран - это автократические режимы, движимые глубоко укоренившимися идеологиями, а не краткосрочными интересами", - добавила он.
Другие опасаются, что Виткоффу поручают слишком большую роль.
"Как Виткофф распределяет свое время между двумя очень сложными переговорами?" - спросил израильский эксперт по безопасности и научный сотрудник Института исследований национальной безопасности в Тель-Авиве Денни Цитринович. "Я думаю, он хороший парень, но иранская проблема настолько сложна, что я надеюсь, что он приведет в команду больше людей".
"Потому что сейчас иранцы могут иметь преимущество, учитывая их широкие познания в области переговоров", - добавил он.
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