Союзники Трампа занепокоєні діями Віткоффа на переговорах з росією та Іраном - NY Post

Спеціальний посланник президента США Дональда Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф, який також бере участь у переговорах з росією, викликає занепокоєння серед членів адміністрації через нетипову дипломатичну поведінку. Про це повідомляє New York Post, передає УНН.

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За даними джерел видання, Віткофф проводить зустрічі з високопосадовцями без супроводу експертів і радників, іноді користуючись послугами кремлівських перекладачів, що є порушенням давньої дипломатичної процедури.

А напередодні останньої зустрічі Віткоффа з путіним, що була минулої п'ятниці, уродженець Нью-Йорка привітав кремлівського диктатора як старого друга - без жодного натяку на звичне коло радників, експертів і військових офіцерів, які зазвичай супроводжують американських чиновників, які ведуть переговори.

Сам путін не був присутній на цій зустрічі наодинці, його супроводжували помічник юрій ушаков і глава суверенного фонду добробуту москви кирило дмитрієв.

"Будь-хто, хто веде подібні переговори з путіним, виграє від того, що його або її команда познайомиться з росією особисто і братиме їх із собою на зустрічі з кремлем", - сказав Джон Гарді, директор російської програми Фонду захисту демократії, про крок Віткоффа.

Один із членів першої адміністрації Трампа був лаконічнішим.

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"Хороший хлопець, але незграбний грьобаний ідіот", - сказала ця людина про Віткоффа. "Він не повинен робити це наодинці".

"Можливо, це просто мене обманюють", - додало джерело.

На Близькому Сході Віткофф виступає посередником між Ізраїлем і ХАМАС. Хоча йому вдалося досягти тимчасового припинення вогню, подальші переговори провалилися. За словами самого Віткоффа, він вважав, що угоду з ХАМАС укладено, однак організація змінила умови й перемовини зірвалися.

Хоча багато хто в Ізраїлі цінує зусилля Віткоффа, відсутність у нього дипломатичного досвіду, на їхню думку, затуманює його судження.

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"Його припущення, що такими гравцями, як ХАМАС або Іран, насамперед рухає бажання жити, і тому з ними можна взаємодіяти безпосередньо, відображає небезпечне нерозуміння їхніх довгострокових ідеологічних цілей", - заявив Ширі Файн-Гроссман, колишній глава відділу регіональних питань Ради національної безпеки Ізраїлю.

"Ми повинні розуміти наших ворогів через їхню призму, а не через нашу. ХАМАС та Іран - це автократичні режими, рухомі глибоко вкоріненими ідеологіями, а не короткостроковими інтересами",-додала він.

Інші побоюються, що Віткоффу доручають занадто велику роль.

"Як Віткофф розподіляє свій час між двома дуже складними переговорами?" - запитав ізраїльський експерт з безпеки і науковий співробітник Інституту досліджень національної безпеки в Тель-Авіві Денні Цитринович. "Я думаю, він хороший хлопець, але іранська проблема настільки складна, що я сподіваюся, що він приведе в команду більше людей".

"Тому що наразі іранці можуть мати перевагу, з огляду на їхні широкі пізнання в галузі переговорів", - додав він.

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