Спецпосланець США Віткофф провів закриту зустріч із членами Радбезу ООН: про Газу та інші питання
Київ • УНН
Спецпосланець США Стів Віткофф поінформував Раду Безпеки ООН про різні теми, включаючи сектор Гази. Зустріч відбулася після призначення Віткоффа спецпосланцем Трампа на Близькому Сході.
Спецпосланець США Стів Віткофф поінформував членів Ради Безпеки ООН у середу про різні теми, включаючи сектор Гази, повідомили учасники закритих переговорів, повідомляє AFP, пише УНН.
Деталі
Неформальна зустріч у Нью-Йорку відбулася наступного дня після того, як Віткофф був офіційно приведений до присяги як спеціальний посланець президента США Дональда Трампа на Близькому Сході.
На церемонії приведення до присяги Трамп натякнув на "дуже велике оголошення", яке має відбутися перед його візитом на Близький Схід наступного тижня, не вдаючись до подробиць.
Віткофф, мільярдер-забудовник і близький союзник Трампа, виступав як провідний переговорник США з кількох великих питань, включаючи війну Ізраїлю та ХАМАС, війну росії та України та ядерну програму Ірану.
Після зустрічі посли з 14 інших членів Ради Безпеки ООН відмовилися надати подробиці висловлювань Віткоффа.
"Це було конфіденційно", - сказав посол Пакистану Асім Іфтіхар Ахмад.
Посол Панами Елою Альфаро де Альба назвав це "неофіційною зустріччю, вона була дуже цікавою, на різні теми, не лише Газа".
Після повернення Трампа в офіс у січні не було постійного посла США в ООН, що ускладнювало членам ради бути в курсі американських позицій з різних питань, заявили деякі дипломати.
Віткофф також зустрівся в середу з послом Ізраїлю в ООН Денні Даноном.
Данон сказав, що після цього вони мали "важливу дискусію з регіональних питань".
"Ми продовжимо співпрацювати з нашим найсильнішим союзником, Сполученими Штатами", - додав він.
Союзники Трампа занепокоєні діями Віткоффа на переговорах з росією та Іраном - NY Post01.05.25, 14:43 • 7714 переглядiв