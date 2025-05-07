Guardian: дослідження викрило відправку Британією тисяч військових товарів Ізраїлю попри заборону експорту

Британські компанії експортували тисячі військових товарів, включно з боєприпасами, до Ізраїлю, попри те, що британський уряд призупинив основні експортні ліцензії на зброю в країну у вересні, з посиланням на новий аналіз торгових даних повідомляє The Guardian, пише УНН.

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Як пише видання, "дослідження також викликає питання щодо того, чи продовжувала Велика Британія продавати запчастини F-35 безпосередньо до Ізраїлю, порушуючи зобов’язання лише продавати їх американським виробникам Lockheed Martin, щоб гарантувати, що глобальний ланцюг поставок винищувачів не буде порушений, що, на думку уряду, є важливим для національної безпеки та НАТО".

Результати, як повідомляється, змусили колишнього канцлера казначейства британського тіньового уряду від Лейбористської партії Джона Макдоннелла закликати до повного розслідування, додавши, що це буде питанням відставки, якщо буде доведено, що міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі ввів парламент в оману, порушивши міністерський кодекс, коли він сказав депутатам у вересні, що велика частина того, що Велика Британія надсилає Ізраїлю, мала "оборонний характер".

Останнє дослідження показує, що "з жовтня 2023 року з Великої Британії до Ізраїлю було відправлено 14 партій військових товарів, у тому числі 13 повітрям в аеропорт Бен-Гуріон і одне морське постачання в Хайфу, яка містила 160 000 одиниць". "З вересня 2024 року було експортовано 8630 одиниць за категорією "бомби, гранати, торпеди, міни, ракети та аналогічні військові боєприпаси та їх частини - інше", - пише видання.

Окрім зброї, як вказано, "після вересня було здійснено чотири поставки 146 одиниць за митним кодом, ідентифікованим як "танки та інші броньовані бойові машини, моторизовані, оснащені або не оснащені зброєю, та частини таких машин"".

Більшість поставок загальною вартістю трохи більше ніж 500 000 фунтів стерлінгів, як повідомляється, було здійснено після того, як уряд Великої Британії припинив дію ліцензій на експорт зброї у вересні.

Дослідження, проведене спільно Palestinian Youth Movement, Progressive International і Workers for a Free Palestine, використовує дані про імпорт ізраїльських податкових органів, щоб спробувати з'ясувати, що продовження дії 200 ліцензій на експорт зброї дозволило Ізраїлю імпортувати. Ізраїльські дані містять кодовий номер, що ідентифікує тип експорту, відомості про країну походження, вартість товарів, місяць відправлення та спосіб транспортування - сушею або морем. Ні постачальник, ні клієнт не вказані.

Щодо зобов'язання не продавати компоненти F-35 Ізраїлю безпосередньо, то у звіті йдеться, що щомісячна схема поставок деталей літаків з Великої Британії до Ізраїлю значною мірою не змінилася з вересня, але дані не розкривають, чи вони є військовими деталями.

Представник британського МЗС, як вказано, заявив: "Цей уряд призупинив дію відповідних ліцензій для Армії оборони Ізраїлю, які можуть бути використані для здійснення або сприяння серйозним порушенням міжнародного гуманітарного права у Газі. З ліцензій, що залишилися, для Ізраїлю переважна більшість не призначена для Армії оборони Ізраїлю, а призначена для цивільних цілей або реекспорту, і тому не використовуються у війні в Газі. Єдиним винятком є ​​програма F-35 через її стратегічну роль у НАТО і ширші наслідки для міжнародного миру та безпеки. Велика Британія повністю виступає проти розширення військових операцій Ізраїлю в Газі. Ми закликаємо всі сторони терміново повернутися до переговорів, повністю виконати угоду про припинення вогню, забезпечити звільнення заручників, захоплених ХАМАС, та працювати над досягненням постійного миру".

Нагадаємо

У вересні 2024 року очільник британського МЗС Девід Ламмі заявив, що Велика Британія призупиняє дію деяких ліцензій на продаж зброї Ізраїлю через ризик можливості її використання із порушенням норм міжнародного права. За його словами, дію приблизно 30 із 350 ліцензій мало бути призупинено, зауваживши, що "це не ембарго на постачання зброї".