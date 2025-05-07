Guardian: исследование выявило отправку Британией тысяч военных товаров Израилю несмотря на запрет экспорта

Британские компании экспортировали тысячи военных товаров, включая боеприпасы, в Израиль, несмотря на то, что британское правительство приостановило основные экспортные лицензии на оружие в страну в сентябре, со ссылкой на новый анализ торговых данных сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

Как пишет издание, "исследование также вызывает вопрос о том, продолжала ли Великобритания продавать запчасти F-35 непосредственно в Израиль, нарушая обязательства только продавать их американским производителям Lockheed Martin, чтобы гарантировать, что глобальная цепь поставок истребителей не будет нарушена, что, по мнению правительства, является важным для национальной безопасности и НАТО".

Результаты, как сообщается, заставили бывшего канцлера казначейства британского теневого правительства от Лейбористской партии Джона Макдоннелла призвать к полному расследованию, добавив, что это будет вопросом отставки, если будет доказано, что министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми ввел парламент в заблуждение, нарушив министерский кодекс, когда он сказал депутатам в сентябре, что большая часть того, что Великобритания посылает Израилю, носила "оборонный характер".

Последнее исследование показывает, что "с октября 2023 года из Великобритании в Израиль было отправлено 14 партий военных товаров, в том числе 13 по воздуху в аэропорт Бен-Гурион и одна морская поставка в Хайфу, которая содержала 160 000 единиц". "С сентября 2024 года было экспортировано 8630 единиц по категории "бомбы, гранаты, торпеды, мины, ракеты и аналогичные военные боеприпасы и их части - другое", - пишет издание.

Кроме оружия, как указано, "после сентября было осуществлено четыре поставки 146 единиц по таможенному коду, идентифицированному как "танки и другие бронированные боевые машины, моторизованные, оснащенные или не оснащенные оружием, и части таких машин"".

Большинство поставок общей стоимостью чуть более 500 000 фунтов стерлингов, как сообщается, было осуществлено после того, как правительство Великобритании приостановило действие лицензий на экспорт оружия в сентябре.

Исследование, проведенное совместно Palestinian Youth Movement, Progressive International и Workers for a Free Palestine, использует данные об импорте израильских налоговых органов, чтобы попытаться выяснить, что продолжение действия 200 лицензий на экспорт оружия позволило Израилю импортировать. Израильские данные содержат кодовый номер, идентифицирующий тип экспорта, сведения о стране происхождения, стоимость товаров, месяц отправки и способ транспортировки - по суше или по морю. Ни поставщик, ни клиент не указаны.

Относительно обязательства не продавать компоненты F-35 Израилю непосредственно, то в отчете говорится, что ежемесячная схема поставок деталей самолетов из Великобритании в Израиль в значительной степени не изменилась с сентября, но данные не раскрывают, являются ли они военными деталями.

Представитель британского МИД, как указано, заявил: "Это правительство приостановило действие соответствующих лицензий для Армии обороны Израиля, которые могут быть использованы для осуществления или содействия серьезным нарушениям международного гуманитарного права в Газе. Из оставшихся лицензий для Израиля подавляющее большинство не предназначено для Армии обороны Израиля, а предназначено для гражданских целей или реэкспорта, и поэтому не используются в войне в Газе. Единственным исключением является программа F-35 из-за ее стратегической роли в НАТО и более широких последствий для международного мира и безопасности. Великобритания полностью выступает против расширения военных операций Израиля в Газе. Мы призываем все стороны срочно вернуться к переговорам, полностью выполнить соглашение о прекращении огня, обеспечить освобождение заложников, захваченных ХАМАС, и работать над достижением постоянного мира".

Напомним

В сентябре 2024 года глава британского МИД Дэвид Ламми заявил, что Великобритания приостанавливает действие некоторых лицензий на продажу оружия Израилю из-за риска возможности ее использования с нарушением норм международного права. По его словам, действие примерно 30 из 350 лицензий должно было быть приостановлено, отметив, что "это не эмбарго на поставки оружия".