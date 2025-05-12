ХАМАС планує звільнити американсько-ізраїльського заручника Едана Александера - ЗМІ
Київ • УНН
Рішення ухвалили після переговорів з США та зусиль для припинення вогню. ХАМАС готовий до переговорів про обмін полоненими та управління Газою.
Збройне уугруповання ХАМАС заявило, що планує звільнити заручника-солдата Едана Александера, який має громадянство США та Ізраїлю. Про це повідомляє УНН із посиланням на The Times of Israel.
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Зазначається, що рішення звільнити Александера було ухвалене після нещодавніх переговорів з офіційними особами США та "активізованих зусиль для досягнення припинення вогню, відкриття прикордонних пунктів і пропуску гуманітарної допомоги в сектор Газа".
Терористичне угруповання також заявляє, що воно готове розпочати інтенсивні переговори, спрямовані на досягнення остаточної угоди про припинення війни, встановлення взаємно "узгодженого обміну полоненими та забезпечення управління Газою незалежною професійною владою"
Також вказується, що ХАМАС використовує термін "обмін полоненими" для позначення звільнення заручників в обмін на палестинських ув’язнених.
Нагадаємо
США давно ведуть переговори з ХАМАС щодо заручників у Газі. Ці зусилля включають спробу звільнити Едана Александера з Нью-Джерсі, який вважається останнім живим американським заручником, утримуваним ХАМАС.
ХАМАС веде переговори з США щодо припинення вогню в Газі та гумдопомоги - Reuters11.05.25, 21:11 • 2536 переглядiв