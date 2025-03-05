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США ведуть таємні переговори з ХАМАС щодо заручників у Газі - Reuters

Київ • УНН

 • 21353 перегляди

Адміністрація Трампа проводить секретні переговори з ХАМАС у Досі щодо звільнення американських заручників з Гази. Такі дії суперечать політиці США, яка забороняє прямі контакти з терористичними організаціями.

США ведуть таємні переговори з ХАМАС щодо заручників у Газі - Reuters

Адміністрація Дональда Трампа веде таємні переговори з бойовиками палестинського угруповання ХАМАС про можливість звільнення американських заручників, які утримуються в Газі. Такі переговори суперечать політиці США. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на два джерела, пише УНН.

За інформацією джерел, протягом останніх тижнів спеціальний посланник США у справах заручників Адам Белер провів прямі переговори з ХАМАС в Досі (Катар). Донедавна США уникали прямої взаємодії з ісламістським угрупованням.

Такі переговори суперечать давній політиці США, спрямованій проти прямих контактів з угрупованнями, які Вашингтон зараховує до іноземних терористичних організацій. Державний департамент США вніс ХАМАС до цього списку у 1997 році.

Попередня роль США у досягненні угоди про припинення вогню і звільнення заручників у конфлікті в Газі полягала у співпраці з Ізраїлем, катарськими та єгипетськими посередниками, але без будь-яких відомих прямих контактів між Вашингтоном і ХАМАС.

Джерела повідомили, що переговори були зосереджені на звільненні американських заручників, які все ще утримуються в Газі, але одне з джерел стверджує, що вони також включали обговорення більш широкої угоди про звільнення всіх заручників, і про те, як досягти довгострокового перемир'я.

Ці зусилля включають спробу звільнити Едана Александера з Нью-Джерсі, який вважається останнім живим американським заручником, утримуваним ХАМАС. Він з'явився у відео, опублікованому ХАМАС у листопаді 2024 року. Ще четверо американських заручників були заочно оголошені ізраїльською владою мертвими.

"З одного боку, прямий контакт з ХАМАС може полегшити звільнення американських заручників і сприяти досягненню довгострокової угоди. З іншого - є причина, чому США зазвичай не ведуть переговори з терористичними угрупованнями: знання того, що Вашингтон зробить це, стимулює їх повторювати таку поведінку в майбутньому", - сказав колишній заступник офіцера національної розвідки США з питань Близького Сходу Джонатан Панікофф.

Контекст

28 лютого у Каїрі выдбувся новий раунд переговорів між Ізраїлем та ХАМАС за посередництва Єгипту, Катару та США. Сторони обговорювали продовження режиму припинення вогню та звільнення заручників з Гази. Ключові пункти переговорів - розширення гуманітарної допомоги для жителів Гази та пошук компромісного рішення щодо повернення заручників. За наявною інформацією, на території анклаву ще перебувають десятки полонених, серед яких є і живі, і загиблі.

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