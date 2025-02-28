Нові переговори щодо заручників: Ізраїль та ХАМАС зустрілися в Каїрі

У Каїрі розпочався черговий раунд переговорів між Ізраїлем і ХАМАС за посередництва Єгипту, Катару та Сполучених Штатів. Про це повідомляє АР, передає УНН.

Деталі

Основною метою дискусій є продовження режиму припинення вогню, який має закінчитися найближчими днями. Посередники намагаються запобігти ескалації та забезпечити подальшу реалізацію домовленостей.

Ключовими пунктами переговорів є розширення гуманітарної допомоги для жителів Гази та пошук компромісного рішення щодо повернення заручників. За наявною інформацією, на території анклаву ще перебувають десятки полонених, серед яких є і живі, і загиблі. Очікується, що в рамках наступних етапів угоди будуть здійснені подальші обміни.

Однак узгодження умов нового перемир’я ускладнюється розбіжностями між сторонами. Ізраїльська влада наполягає на послабленні впливу ХАМАС у регіоні та знищенні його військових можливостей. Водночас угруповання не демонструє готовності до роззброєння, що може загальмувати прогрес у переговорах.

В Ізраїлі палестинець в’їхав у зупинку: 13 поранених, нападника застрелили