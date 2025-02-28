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05:23 • 9162 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 121707 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182209 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 146657 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138303 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117087 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107811 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102972 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 141378 перегляди

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Нові переговори щодо заручників: Ізраїль та ХАМАС зустрілися в Каїрі

Нові переговори щодо заручників: Ізраїль та ХАМАС зустрілися в Каїрі

Київ • УНН

 • 25076 перегляди

У Каїрі розпочався новий раунд переговорів між Ізраїлем та ХАМАС за посередництва Єгипту, Катару та США. Сторони обговорюють продовження режиму припинення вогню та звільнення заручників з Гази.

У Каїрі розпочався черговий раунд переговорів між Ізраїлем і ХАМАС за посередництва Єгипту, Катару та Сполучених Штатів. Про це повідомляє АР, передає УНН.

Деталі

Основною метою дискусій є продовження режиму припинення вогню, який має закінчитися найближчими днями. Посередники намагаються запобігти ескалації та забезпечити подальшу реалізацію домовленостей.

Ключовими пунктами переговорів є розширення гуманітарної допомоги для жителів Гази та пошук компромісного рішення щодо повернення заручників. За наявною інформацією, на території анклаву ще перебувають десятки полонених, серед яких є і живі, і загиблі. Очікується, що в рамках наступних етапів угоди будуть здійснені подальші обміни.

Однак узгодження умов нового перемир’я ускладнюється розбіжностями між сторонами. Ізраїльська влада наполягає на послабленні впливу ХАМАС у регіоні та знищенні його військових можливостей. Водночас угруповання не демонструє готовності до роззброєння, що може загальмувати прогрес у переговорах.

В Ізраїлі палестинець в’їхав у зупинку: 13 поранених, нападника застрелили27.02.25, 22:10 • 22656 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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