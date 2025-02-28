Новые переговоры по заложникам: Израиль и ХАМАС встретились в Каире

В Каире начался очередной раунд переговоров между Израилем и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара и Соединенных Штатов. Об этом сообщает АР, передает УНН.

Детали

Основной целью дискуссий является продление режима прекращения огня, который должен закончиться в ближайшие дни. Посредники пытаются предотвратить эскалацию и обеспечить дальнейшую реализацию договоренностей.

Ключевыми пунктами переговоров являются расширение гуманитарной помощи для жителей Газы и поиск компромиссного решения по возвращению заложников. По имеющейся информации, на территории анклава еще находятся десятки пленных, среди которых есть и живые, и погибшие. Ожидается, что в рамках следующих этапов соглашения будут осуществлены дальнейшие обмены.

Однако согласование условий нового перемирия осложняется разногласиями между сторонами. Израильские власти настаивают на ослаблении влияния ХАМАС в регионе и уничтожении его военных возможностей. В то же время группировка не демонстрирует готовности к разоружению, что может затормозить прогресс в переговорах.

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