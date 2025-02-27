В Израиле палестинец въехал в остановку: 13 раненых, нападавшего застрелили
Киев • УНН
Возле города Пардес-Хана водитель намеренно въехал в толпу на автобусной остановке, ранив 13 человек. Нападавший пытался убежать и атаковать полицейских отверткой, после чего был застрелен.
Вблизи израильского города Пардес-Хана палестинец наехал на людей, которые ждали автобус. В результате инцидента пострадали 13 человек, среди которых - 17-летняя девушка, которая в крайне тяжелом состоянии. Об этом пишет The Times of Israel, передает УНН.
Детали
Нападавший попытался убежать, врезался в полицейский автомобиль и пытался атаковать офицеров отверткой, после чего был застрелен.
Что известно?
Подозреваемый - палестинец из района Джанин на Западном берегу - нелегально проживал в Израиле вместе со своей женой. После нападения он пытался убежать, однако врезался в полицейский автомобиль, попытался атаковать офицеров отверткой и был застрелен, рассказал начальник полиции Даниэль Леви.
Полиция расследует нападение на перекрестке Каркур вблизи Пардес-Ханы как теракт.
Он произошел через неделю после серии взрывов автобусов возле Тель-Авива, которые израильские власти связывают с террористами с Западного берега.
По данным врачей, 17-летняя девушка в критическом состоянии. Ее доставили в больницу, где она борется за жизнь.
Медики сообщили, что пострадавшая находится в медикаментозном сне и подключена к ИВЛ.
Она получила тяжелые травмы головы и конечностей.
Также в тяжелом состоянии 60-летний мужчина и 19-летняя женщина - оба с черепно-мозговыми травмами.
18-летняя женщина получила травмы средней тяжести, еще шесть человек имеют травмы легкой степени.
Полиция рассказала Channel 12, что нападавший перед наездом резко ускорился.
На кадрах с места происшествия видно, как легковой автомобиль на большой скорости резко сворачивает в сторону автобусной остановки, после чего снова выезжает на дорогу.
"Он набрал скорость и врезался в полицейский автомобиль неподалеку. Офицеры погнались за ним, задержали и нейтрализовали его", - сообщил представитель полиции.
Начальник полиции Даниэль Леви сообщил, что после наезда нападавший врезался в патрульный автомобиль, вышел из машины с отверткой и попытался атаковать полицейских. Офицеры открыли огонь и застрелили его.
СМИ идентифицировали нападавшего как 53-летнего Джамиля Зайуда, уроженца района Джанин.
По данным Haaretz, в 2021 году Зайуда привлекали к ответственности за вождение без прав.
Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение.
Напомним
В четверг вечером на окраине Тель-Авива в городе Бат-Ям прогремели взрывы. Взорвались 3 автобуса, а еще в двух других автобусах были найдены взрывные устройства, однако они не сдетонировали.
Серия взрывов в пригороде Тель-Авива: полиция расследует возможный теракт20.02.25, 22:59 • 25552 просмотра